Энергетика

Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррельРБК 07:10

25 апреля стоимость барреля Brent впервые за почти полгода превысила $75, достигнув отметки $75,6. Тем не менее затем нефтяные котировки пошли вниз. Так, 3 июня цена нефти марки Brent упала почти на 5%, а спустя два дня, 5 июня, — впервые с января опустилась ниже $60.
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Александр Новак
Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события с неопределенностями, торговым войнами, санкционным давлением. Сегодня есть большие риски перепроизводства, надо поглубже все проанализировать.
— Александр Новак, российский политикВедомости 08:42

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Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца

Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
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Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником

Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
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Бывший хоккеист «Спартака» Юрий Борисов умер на 81-м году жизни

Бывший нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Юрий Борисов скончался в возрасте 80 лет.
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Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
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Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
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Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
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Игры

Пользователи «Одноклассников» заиграли со смартфонов

Сегодня, 10 июня 2019 года, стало известно, что «Одноклассники» в январе-мае текущего года выплатили разработчикам мобильных игр 200 млн рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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В Крыму задержаны участники террористической организации

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«Краснодар» объявил о переходе Камболова

Полузащитник сборной России перешёл в стан «горожан» из казанского «Рубина» @fcrk Все детали трансфера Руслана Камболова в «Краснодар» согласованы.
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Армия и оружие

Франция приняла из Сирии 12 детей-сирот боевиков ИГ

Во Франции приняли 12 детей-сирот боевиков террористической организации "Исламское государство", которые проживали в Сирии.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
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Суд освободил по УДО правозащитника Титиева

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Вспышка менингококковой инфекции случилась в Новосибирске

Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в Новосибирске, сообщает НГС.
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Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
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Мужчина откусил язык напавшему на него медведю в Туве

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Происшествия

Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео

Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
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Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова

Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
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Происшествия

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Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
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Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

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После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
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Армия и оружие

ВМФ следит за учениями НАТО в Балтийском море

В Национальном центре управления обороной заявили, что ВМФ следит за учениями НАТО, которые начались в Балтийском море.
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Подозреваемых в убийстве спортсмена в парке доставят в суд

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Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
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Отмечается, что Цивилёв поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.
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Транспорт

СМИ сообщили о массовом отказе таксистов от заказов в центре Москвы

Московские таксисты стали массово отказываться от заказов в центре города из-за большого количества запрещающих знаков.
Обновлено в 11:22
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