Энергетика
Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррельРБК 07:10
25 апреля стоимость барреля Brent впервые за почти полгода превысила $75, достигнув отметки $75,6. Тем не менее затем нефтяные котировки пошли вниз. Так, 3 июня цена нефти марки Brent упала почти на 5%, а спустя два дня, 5 июня, — впервые с января опустилась ниже $60.
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Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события с неопределенностями, торговым войнами, санкционным давлением. Сегодня есть большие риски перепроизводства, надо поглубже все проанализировать.
— Александр Новак, российский политикВедомости 08:42
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Происшествия
Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца
Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16
Музыка
Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником
Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Хоккей
Бывший хоккеист «Спартака» Юрий Борисов умер на 81-м году жизни
Бывший нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Юрий Борисов скончался в возрасте 80 лет.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Игры
Пользователи «Одноклассников» заиграли со смартфонов
Сегодня, 10 июня 2019 года, стало известно, что «Одноклассники» в январе-мае текущего года выплатили разработчикам мобильных игр 200 млн рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Крыму задержаны участники террористической организации
Обновлено в 02:55
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе Камболова
Полузащитник сборной России перешёл в стан «горожан» из казанского «Рубина» @fcrk Все детали трансфера Руслана Камболова в «Краснодар» согласованы.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Франция приняла из Сирии 12 детей-сирот боевиков ИГ
Во Франции приняли 12 детей-сирот боевиков террористической организации "Исламское государство", которые проживали в Сирии.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Обновлено в 10:34
Здоровье
Вспышка менингококковой инфекции случилась в Новосибирске
Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в Новосибирске, сообщает НГС.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Мужчина откусил язык напавшему на него медведю в Туве
Обновлено в 04:59
Происшествия
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова
Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
На Виталину Цымбалюк-Романовскую в эфире НТВ набросилась с кулаками Элина Мазур, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:38
Происшествия
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
ВМФ следит за учениями НАТО в Балтийском море
В Национальном центре управления обороной заявили, что ВМФ следит за учениями НАТО, которые начались в Балтийском море.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Пожар произошел на пороховом заводе в Казани
Обновлено в 10:07
Общество
Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД
Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Экономика
ЦИАН заметил сокращение объемов жилищного строительства в России
В России падают объемы жилищного строительства: за первые четыре месяца 2019 года в стране введено 19,6 млн кв. м жилья, что на 3% меньше, чем за такой же период прошлого года, подсчитали аналитики компании ЦИАН.
Обновлено в 04:50
Общество
Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде
Отмечается, что Цивилёв поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.
Обновлено в 09:04
Гаджеты
IOS 13 намекает на наличие USB Type-C в iPhone 2019
Экран восстановления системы iPhone, обнаруженный в бета-версии iOS 13, намекнул на скорый отказ Apple от фирменного разъема Lightning в пользу USB Type-C, – сообщает ресурс GSM Arena.
Обновлено в 11:49
Транспорт
СМИ сообщили о массовом отказе таксистов от заказов в центре Москвы
Московские таксисты стали массово отказываться от заказов в центре города из-за большого количества запрещающих знаков.
Обновлено в 11:22