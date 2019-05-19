Энергетика
Новак допустил дефицит нефти на мировом рынкеРЕН ТВ вчера в 14:35
По итогам воскресного заседания альянс не принял решения по дальнейшей судьбе сделки по сокращению добычи нефти.
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Министерство энергетики России не исключает дефицита нефти на мировых рынках уже этим летом
Эхо Москвывчера в 13:30
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Культура
В Москве стартует фестиваль «Бенуа де ля Данс»
21 мая в Москве начнется «Бенуа де ля Данс» - ежегодный балетный фестиваль.
Обновлено в 13:17
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Гаджеты
Apple начнет менять часы Watch Series 3 на Watch Series 4
Apple начнет менять часы Watch Series 3 на Watch Series 4 по гарантии, в случае если нет возможности отремонтировать первые.
Обновлено в 15:40
Гаджеты
Google закрыла эксклюзивный сервис для смартфонов Pixel
Компания Google предлагала для своих фирменных смартфонов Nexus и Pixel специальные программы по созданию эксклюзивных чехлов с изюминкой.
Обновлено вчера в 05:07
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Кино
В Китае не показали финал «Игры престолов» из-за торговых споров с США
Заключительную серию саги «Игра престолов» не показали в Китае из-за торговых споров с Америкой.
Обновлено в 12:59
Происшествия
В центре Нью-Йорка загорелся небоскреб General Electric
Пожар произошел на 23-м этаже небоскреба в американском Нью-Йорке, где располагается офис корпорации General Electric, сообщает пресс-служба пожарного департамента города на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:06
Политика
В Армении направили дело экс-президента Кочаряна в Конституционный суд
Суд в Армении приостановил производство по делу экс-президента Роберта Кочаряна и направил его в Конституционный суд, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов Элен Аракелян.
Обновлено в 10:46
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 за 390 долларов представят 20 мая
Презентация смартфона Redmi K20 за 390 долларов состоится в понедельник 20 мая.
Обновлено в 11:28
Политика
Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко
ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено в 19:04
Политика
Порошенко переехал из администрации президента
В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:04
Политика
Президент Зеленский подписал свой первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.
Обновлено в 16:30
Политика
Суд не стал запрещать демократам требовать налоговые декларации Трампа
Федеральный судья столичного округа Колумбия Амит Мехта в понедельник отказался удовлетворять требование адвокатов президента США не позволить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса с помощью повестки получить налоговые декларации Дональда Трампа за последние 10 лет.
Обновлено в 18:28
Кино
Кинокритики разгромили финальный эпизод «Игры престолов»
Западные кинокритики остались не восторге от последней серии финального сезона "Игра престолов".
Обновлено в 13:04
Музыка
Сергей Лазарев снова стал третьим на «Евровидении»
Сергей Лазарев занял третье место на международном конкурсе «Евровидение», который прошел в Израиле.
Обновлено 18 мая в 23:51
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Политика
Лидер арт-группы «Война» Воротников арестован в Германии
"Лидер российской арт-группы Война Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте группы в твиттере.
Обновлено в 10:46
Экономика
В России увеличат минимальный размер оплаты труда
Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено в 06:43
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Общество
В Казани отменили общегородской последний звонок
В Казани в этом году отменили общегородской "Последний звонок", об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.
Обновлено в 03:51
Политика
Абхазская оппозиция вышла в Сухуме на акцию протеста
Митингующие требуют перенести выборы президента Абхазии с 21 июля на осень в связи с болезнью лидера оппозиции Аслана Бжания.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие
Названа вероятность перехвата С-400 гиперзвуковых целей
В октябре 2018 года заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что российский зенитный ракетный комплекс С-400 по дальности, палитре и скорости уничтожаемых целей, а также количеству одновременно уничтожаемых целей превосходит американский Patriot PAC-3+, а также способен поражать «цели, еще не родившиеся сейчас, которые будут созданы в 2040-2050 годах».
Обновлено в 17:17
Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено в 12:37
Гаджеты
Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android
Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
Обновлено в 15:28
Футбол
«Анжи» не смог обыграть «Рубин»
В Казани состоялась встреча 29-го тура чемпионата России по футболу между местным "Рубином" и махачкалинским "Анжи".
Обновлено в 14:28
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Жительница Кракова родила шестерню
В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23