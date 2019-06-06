Минэнерго сохранит прогноз добычи нефти на этот годDP.RU вчера в 02:11

Министр энергетики Александр Новак заявил, что министерство не поменяет прогноз добычи нефти на 2019 год после сложившейся ситуации с нефтепроводом "Дружба", передает ТАСС. Минэнерго в ближайшие месяцы планирует ужесточить нормативную базу для исключения повтора происшествия с "Дружбой".

Минэнерго сохранит прогноз добычи нефти на этот год

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