Энергетика

Минэнерго сохранит прогноз добычи нефти на этот годDP.RU вчера в 02:11

Министр энергетики Александр Новак заявил, что министерство не поменяет прогноз добычи нефти на 2019 год после сложившейся ситуации с нефтепроводом "Дружба", передает ТАСС. Минэнерго в ближайшие месяцы планирует ужесточить нормативную базу для исключения повтора происшествия с "Дружбой".
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Новак связал перевыполнение сделки ОПЕК+ в России с ремонтами НПЗ и ЧП с «Дружбой»

ТАССвчера в 16:11

Новак объяснил снижение добычи нефти сверх требований сделки ОПЕК+

Ведомостивчера в 14:48

Минэнерго не корректировало прогноз по добыче нефти из-за инцидента с «Дружбой»

Rambler News Serviceвчера в 02:37

Перевыполнение РФ сделки ОПЕК+ связано с ремонтами и частично с ЧП с «Дружбой» - Новак

ПРАЙМвчера в 15:11

Новак объяснил, почему объем добычи нефти в РФ сократился сильнее, чем требует сделка ОПЕК+

DP.RUвчера в 14:43

Новак: ущерб от ситуации с нефтепроводом «Дружба» оценят в течение лета

РИА Новостивчера в 02:48

Добыча нефти в РФ упала сильнее, чем требует сделка ОПЕК+

Интерфаксвчера в 14:06
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Космос

Жители России выберут имя для планеты в созвездии Большой Медведицы

Россия получит возможность присвоить имя газовому гиганту HAT-P-3b в созвездии Большой Медведицы, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 06:16
Политика

Россия выполнит все обязательства перед гражданами, заявил Володин

Россия выдержит санкции и выполнит все свои обязательства перед гражданами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:06
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Авто

АвтоВАЗ заменит поворотники на внедорожнике Lada 4x4

В целях безусловной защиты потребителей от возможного разрушения боковых указателей поворота на моделях LADA 4x4, АвтоВАЗ заменит уплотнитель бокового указателя поворота и сам поворотник на 9 074 автомобилях.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Волжанку Ковальчук назвали трансом

Обновлено в 06:30
Экономика

Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей

Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.
Обновлено в 03:49
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

«Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей

Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.
Обновлено в 06:25
Футбол

КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48
Политика

Трамп заявил о возможности улучшения отношений с Россией

18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 г. Из документа следует, что Мюллер не смог обнаружить фактов сговора Трампа с Россией.
Обновлено в 02:03
Авто

LADA Vesta может получить «автомат» от создателей КП для Aurus

Напомним, ранее в Сети довольно часто сообщалось, что вазовские легковушки могут получить 7АКПП, в частности речь шла и о LADA Vesta.
Обновлено в 07:08
Общество

В Саратове на месте аэропорта Центральный построят спортивный комплекс

Проект обсудят с жителями В Саратове на месте нынешнего аэропорта построят спортивный комплекс.
Обновлено в 05:41
Наука

Первый бассейн с панорамным видом на город построят в Лондоне

Обновлено 04 июня в 13:15
Экономика

Силуанов раскритиковал льготы нефтяникам на примере инвестиций ЛУКОЙЛа

6 июня глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что компания намерена войти в проект Marine 12 в Конго (оператор — Eni), доля компании может составить 25%.
Обновлено в 06:44
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Обновлено вчера в 11:32
Политика

Медведчук призвал Украину договориться с Россией по поставкам газа

Ранее Миллер отметил, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

Обновлено в 07:11
Общество

«Росконтроль» проверил качество крабового мяса

«Росконтроль» проверил качество крабового мяса марок Vici, «Меридиан», «Русское море», «Санта Бремор» и «А`Море».
Обновлено в 03:00
Футбол

Станислав Черчесов: «Газинского потеряли на несколько месяцев»

Думаю, на несколько месяцев мы его потеряли.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Общество

На Севастополь обрушился ливень

Севастополь ушел под воду после сильного ливня.
Обновлено в 05:53
Футбол

Ещенко продлил контракт со «Спартаком»

Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось

В настоящий момент Бари Алибасов находится в больнице и введен в состояние медикаментозной комы.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Десятки летчиков остались без работы из-за недействительных дипломов

Обновлено в 03:52
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Кино

Сериал «Люцифер» продлили на финальный пятый сезон

Обновлено в 06:46
Происшествия

Украинские силовики обвинили жителя Донбасса в подготовке теракта

Сотрудники службы безопасности Украины задержали жителя Донецкой области. Его подозревают в подготовке террористического акта в Запорожье.
Обновлено в 07:21
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