Энергетика
Новак: цены на бензин в 2019 году могут вырасти не более чем на 4,3%RT на русском 16:33
Министр энергетики России Александр Новак в интервью «Газете.Ru» заявил, что в текущем году, согласно прогнозу Министерства экономического развития, возможен рост цен на бензин не более чем на 4,3%.
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В январе стоимость бензина выросла примерно на 1,7%, но это являлось объективной ситуацией в связи с повышением ставки НДС до 20% и неожиданностью не было... Далее на протяжении двух месяцев цены на бензин остаются стабильными.
— Александр Новак, российский политикМосковский Комсомолец 15:39
с чего всё началось
Во вторник, 26 февраля, министр энергетики России Александр Новак в интервью изданию "Газета.Ru" рассказал о перспективах динамики цен на бензин в России в 2019 году.Народные новости17:40
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Политика
Адвокат Бутиной сообщил сроки вынесения приговора
Дрисколл подчеркнул, что как сторона обвинения, так и сторона защиты заинтересованы в депортации Бутиной в Россию после оглашения приговора.
Обновлено в 16:52
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На юге Сербии в горах Копаоник заблудились трое граждан России. К настоящему времени примерное их местонахождение уже определено.
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В НОТУ не исключили отказа Украины от участия в Евровидении
Член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова в эфире «5 канала» не исключила, что страна может отказаться от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение».
Обновлено в 14:39
Происшествия
Еще двое задержаны по делу Арашуковых
Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации.
Обновлено в 15:22
Политика
WP рассказала о кибератаке американских спецслужб на Россию
По словам источников газеты, кибератака проводилась для того, чтобы "помешать россиянам развернуть кампанию по дезинформации, которая бы поставила под сомнение результаты выборов".
Обновлено в 15:32
Политика
Небензя назвал единственную цель США в Венесуэле
США, вмешиваясь в дела Венесуэлы, преследует только одну цель — сменить власть в стране, при этом не исключая военное вторжение, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие
В ЛНР задержан украинский диверсант
Обновлено в 15:12
Общество
Российские вузы заняли 25 мест в топ-100 предметного рейтинга QS
Российские университеты заняли 25 мест в топ-100 Международного предметного рейтинга учебных заведений, ежегодно составляемого британской компанией Quacquarelli Symonds (QS).
Обновлено в 17:28
Происшествия
Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева
Суд рассматривает апелляцию на продление срока заключения под стражей форварда сине-бело-голубых, его младшего брата Кирилла, полузащитника "горожан", а также их товарища Александра Протасовицкого до 8 апреля.
Обновлено в 03:26
Политика
Нидерландская таможня изъяла 90 тыс. бутылок русской водки «для КНДР»
Нидерландская таможня изъяла в порту Роттердама прибывший туда в прошлый четверг, 21 февраля, контейнер из России с тремя тысячами ящиков водки.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие
Пентагон признал, что российское супероружие не нарушает договор СНВ-3
Новейшие российские ударные средства сдерживания не подпадают под установленные договором о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) ограничения, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
Обновлено в 11:13
Политика
Небензя призвал срочно эвакуировать людей из «Эр-Рукбана»
Постпред России при ООН Василий Небензя призвал расформировать сирийский лагерь беженцев Рукбан и эвакуировать оттуда всех желающих, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:46
Происшествия
Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Бывший директор ФБК Рубанов объявлен в федеральный розыск
Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова объявили в федеральный розыск, говорится в базе розыска МВД РФ.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Марата Башарова лишили работы после избиения жены
Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили найти замену актеру Марату Башарову после того, как стало известно, что он избил жену.
Обновлено в 15:07
Здоровье
В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни в России
— Прим. ред.) возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет <...>
Обновлено в 08:47
Политика
Эрдоган подтвердил намерение Турции приобрести российские ЗРК С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не сделает шагов назад в вопросе покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Суд приговорил полковника ФСБ Михайлова к 22 годам колонии
Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, обвиняемого в госизмене, к 22 годам колонии.
Обновлено в 09:20
Здоровье
Самого маленького новорожденного мальчика в истории выходили в Японии
Специалисты из университета Кэйо в Токио отмечают, что настолько маленького новорожденного мальчика выходили впервые в истории.
Обновлено в 14:08
Авто
Honda объявила цены на обновленный кроссовер Honda Pilot
Компания Honda объявила российские цены на обновленный кроссовер Honda Pilot.
Обновлено в 11:17
Хоккей
СКА проиграл «Спартаку» в первом матче плей-офф КХЛ
В двух последних сезонах СКА встречался в первом раунде плей-офф с «Витязем» и «Северсталью» и оба раза выиграл в серии матчей со счетом 4:0.
Обновлено в 14:38
Интернет
В WhatsApp появилось новое ограничение
Уточняется, что теперь пользователя нельзя будет добавить в группу без его согласия. При этом новая опция уже скоро появится в настройках.
Обновлено в 16:59
Политика
В Госдуму внесли проект об электронном голосовании на выборах в Москве
«Предусматривается проведение в качестве эксперимента дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва в одном или нескольких одномандатных избирательных округах города Москвы», — указано в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено в 16:17
Политика
В Екатеринбурге депутат отказался признавать педофилов маньяками
Депутат городской думы Екатеринбурга от партии "Справедливая Россия" Александр Колесников считает, что педофилы не являются маньяками.
Обновлено в 07:26
Политика
Кортеж Порошенко чуть не застрял посреди разбитой дороги под Львовом
Мэр Червонограда Андрей Залевский опубликовал в Facebook видео, на котором кортеж президента Украины Петра Порошенко с трудом пробирается по разбитой дороги во Львовской области.
Обновлено в 12:21
Политика
Юрий Борисов: Серийный выпуск лайнера МС-21 перенесен на 2021 год
Борисов уточнил, что несмотря на санкции к концу 2020 планируется получить сертификат, а после (в 2012 году) — выйти на серийное производство.
Обновлено в 13:51
Футбол
«Арсенал» перенес матч с ЦСКА из Тулы в Грозный
Обновлено в 13:03
Общество
Хабиб Нурмагомедов раскритиковал спектакль за откровенность
Обновлено в 01:24