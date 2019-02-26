Новак: цены на бензин в 2019 году могут вырасти не более чем на 4,3%RT на русском 16:33

Есть ли понимание, что нам сейчас будет дороже транспортировать газ через Украину, нежели чем через "Северный поток"?

с чего всё началось

В январе стоимость бензина выросла примерно на 1,7%, но это являлось объективной ситуацией в связи с повышением ставки НДС до 20% и неожиданностью не было... Далее на протяжении двух месяцев цены на бензин остаются стабильными.

Министр энергетики России Александр Новак в интервью «Газете.Ru» заявил, что в текущем году, согласно прогнозу Министерства экономического развития, возможен рост цен на бензин не более чем на 4,3%.

Новак: цены на бензин в 2019 году могут вырасти не более чем на 4,3%

Музыка На Украине нашли замену отказавшейся от участия в Евровидении группе Во вторник группа Freedom-jazz girls band, которая заняла второе место на национальном отборе, также отказалась от предложения НОТУ представлять страну на Евровидении.

Общество Режим КТО объявлен на части территории Нальчика Как уточняет «РИА Новости», режим контртеррористической операции (КТО) введен на части территории города, ограниченной улицами Первая линия, Ленинградская, Туполева, Пролетарская и руслом реки Нальчик от Пролетарской до Ленинградской.

Политика Небензя назвал Гуаидо самозванцем с улицы «В независимой латиноамериканской стране нашёлся вдруг самозванец, который на улице сам себя провозгласил президентом страны и сразу же через несколько минут был признан США», — заявил Небензя.

Происшествия На руднике в Индонезии 60 человек оказались под завалами после оползня На индонезийском острове Сулавеси произошел сход оползня, в результате которого несколько десятков человек оказались под завалами конструкций на незаконном золотодобывающем руднике, передает Reuters.

Общество Ди Каприо потребовал освободить косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье Знаменитый голливудский актер, обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо на своих страницах в социальных сетях Facebook и Twitter обратился к неравнодушным людям с просьбой подписать петицию об освобождении косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.

Политика Новак признал транзит газа через Украину самым дорогим "Украинское направление является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен — он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты", — отметил Новак.

Политика Палата представителей США проголосовала за отмену режима ЧП Палата представителей США проголосовала за принятие резолюции об отмене режима ЧП, который был введен американским лидером Дональдом Трампом.

Происшествия В горах Сербии спасли трёх заблудившихся россиян На юге Сербии спасли трёх граждан России, которые заблудились на горе Копаоник, они не пострадали.

Политика WP рассказала о кибератаке американских спецслужб на Россию По словам источников газеты, кибератака проводилась для того, чтобы "помешать россиянам развернуть кампанию по дезинформации, которая бы поставила под сомнение результаты выборов".

Происшествия По делу Арашуковых задержаны ещё двое подозреваемых Ещё двоих подозреваемых задержали в рамках «дела Арашуковых». Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.

Политика Адвокат назвал срок возможного вынесения приговора Бутиной 26 февраля в США состоялось судебное заседание, в ходе которого было принято решение не назначать дату вынесения приговора россиянке по просьбе следствия.

Происшествия Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.

Происшествия Семь человек погибли в результате пожара в Кузбассе "Пожар произошел в частном жилом доме на улице Коммунистической в Мариинске, погибли семь человек, из них двое - дети", - сказал собеседник агентства.

Происшествия Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Спортсмены останутся под арестом до 8 апреля 2019 года.

Технологии Зарубежные компании отказались поставлять детали для робота «Федора» Зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота «Федора» в Россию после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов.

Происшествия Бывший директор ФБК Рубанов объявлен в федеральный розыск Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова объявили в федеральный розыск, говорится в базе розыска МВД РФ.

Общество Российские вузы заняли 25 мест в топ-100 предметного рейтинга QS Российские университеты заняли 25 мест в топ-100 Международного предметного рейтинга учебных заведений, ежегодно составляемого британской компанией Quacquarelli Symonds (QS).

Интернет WhatsApp ввел ограничения для борьбы с распространением паники Американская компания WhatsApp, создавшая одноименный мессенджер, ввела ограничения в работу программы для борьбы с распространением панических слухов.

Экономика Медведев поручил разработать меры по повышению доходов россиян Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил главам регионов изучить структуру доходов населения и на основе анализа предложить варианты их повышения.

Происшествия Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Первый серийный самолет МС-21 оборудуют отечественным двигателем Российский среднемагистральный самолет МС-21, первый из серии, оборудуют отечественным двигателем ПД-14, заявил 26 февраля вице-премьер Юрий Борисов после визита в Иркутский авиационный завод.

Политика Путин расширил полномочия Минвостокразвития на Арктику Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что курировать тему Арктики в Минвостокразвития будет Александр Крутиков.