Политика

Новак анонсировал запуск первой нити «Турецкого потока»iReactor 06:10

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак рассказал, что с 1 января 2020 года ожидается запуск первой нити «Турецкого потока». Об этом он заявил в пятницу, 26 июля. По словам главы Минэнергетики России, вторую нить намерены пустить через Болгарию, Венгрию и Сербию.
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Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию

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Вторую нитку «Турецкого потока» проведут через Болгарию

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Коммерсантъ08:15

Минэнерго России допускает увеличение пропускной способности «Турецкого потока»

ТАСС06:02
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