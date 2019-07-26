Политика
Новак анонсировал запуск первой нити «Турецкого потока»iReactor 06:10
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак рассказал, что с 1 января 2020 года ожидается запуск первой нити «Турецкого потока». Об этом он заявил в пятницу, 26 июля. По словам главы Минэнергетики России, вторую нить намерены пустить через Болгарию, Венгрию и Сербию.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:35, Вашингтон
Политика
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Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
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Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели очередной раунд телефонных переговоров.
Обновлено вчера в 12:58