Политика
Новак анонсировал запуск первой нити «Турецкого потока»iReactor 06:10
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак рассказал, что с 1 января 2020 года ожидается запуск первой нити «Турецкого потока». Об этом он заявил в пятницу, 26 июля. По словам главы Минэнергетики России, вторую нить намерены пустить через Болгарию, Венгрию и Сербию.
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