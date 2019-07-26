Энергетика

Новак анонсировал запуск первой нити «Турецкого потока»iReactor вчера в 06:10

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак рассказал, что с 1 января 2020 года ожидается запуск первой нити «Турецкого потока». Об этом он заявил в пятницу, 26 июля. По словам главы Минэнергетики России, вторую нить намерены пустить через Болгарию, Венгрию и Сербию.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Минэнерго: запуск первой нитки «Турецкого потока» ожидается с 1 января

Московский Комсомолецвчера в 18:38

Новак назвал ожидаемую дату запуска первой нитки «Турецкого потока»

RT на русскомвчера в 06:27

Первая нитка «Турецкого потока» заработает 1 января 2020 года

Коммерсантъвчера в 08:15

Новак уточнил маршрут второй нитки «Турецкого потока»

Вести.Ruвчера в 07:59

Вторую нитку «Турецкого потока» проведут через Болгарию

РЕН ТВвчера в 06:32

Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию

Известиявчера в 07:43

Минэнерго России допускает увеличение пропускной способности «Турецкого потока»

ТАССвчера в 06:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
Шоу-бизнес

Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

Обновлено в 05:30
Политика

Задержан экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков

Обновлено в 05:41
Политика

В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров

Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Происшествия

В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе

В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Воспитанник детдома утонул во время экскурсии в Свердловской области

Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области. 12-летний ребенок находился на экскурсии.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Петербурге в канализационном коллекторе погиб известный видеоблогер

В Петербурге погиб популярный видеоблогер из Белоруссии. Его тело нашли в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки.
Обновлено в 06:26
Футбол

Агент Андре Шюррле: мы ведем переговоры со «Спартаком»

Агент немецкого полузащитника дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле Инго Хаспел подтвердил информацию о том, что его клиент близок к переходу в клуб российской премьер-лиги – московский "Спартак".
Обновлено в 06:30
Политика

Зеленский развлекся на съемках «Лиги смеха» в Одессе

Обновлено в 06:18
Общество

Комфортное общественное пространство создадут на Павелецкой площади

На месте нынешней площади перед вокзалом будет создана комфортная озелененная площадь, сочетающая активные пешеходные зоны с общественными пространствами и кафе.
Обновлено в 04:07
Экономика

Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях

Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22
Футбол

Кабелля рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кабелля перешёл в «Краснодар» из «Сент-Этьена», за который он играл с лета 2018 года.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Гаджеты

Xiaomi выпустит новые игровые ноутбуки с графикой NVIDIA GeForce

Ранее Xiaomi уже выпускала ноутбуки игрового класса.
Обновлено вчера в 10:25
Здоровье

В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России

Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Футбол

Клуб Бекхэма подписал первых игроков в своей истории

Клуб МЛС «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм, объявил о подписании первых игроков в своей истории.
Обновлено в 05:12
Общество

Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод

Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Таксист изнасиловал и ограбил пассажирку в Санкт-Петербурге

Вопиющий инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Таксист изнасиловал пассажирку, которую вез по указанному адресу.
Обновлено в 06:16
Политика

Основатель Bellingcat обвинил Россию в попытке взлома проекта

"Bellingcat считает себя мишенью кибератак", - такое заявление сделал в своем Твиттере британский журналист Элиот Хоггинс, являющийся основателем проекта.
Обновлено в 05:28
Политика

Соловьев объяснил, почему «недокандидаты» выбрали путь истерики и провокаций

Путь истерики, провокаций, голодовок, который закрывает возможность любого диалога, так как ведется в режиме ультиматума.
Обновлено в 05:54
Музыка

Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу

Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Общество

В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти 1 тыс. человек

Около 980 человек эвакуированы в Амурской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального главного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

В Башкирии врач выстрелил из травматики в устроившего скандал мужчину

Правоохранители Башкирии выясняют причину и обстоятельства инцидента в одной из больниц, где доктор выстрелил в мужчину, устроившего в медучреждении скандал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 06:24
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Политика

Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero

Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44
Политика

Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины

Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

В США обнаружили мужское тело с пришитой женской головой

В центре биологических ресурсов, расположенном в Аризоне (штат США), оперативники ФБР осуществили расследование, в рамках которого обнаружили тело мужчины с пришитой к нему головой женщины.
Обновлено в 03:16
Общество

Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки

Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.
Обновлено в 04:30
Экономика

Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям

Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено 25 июля в 06:24
Происшествия

В Белой Церкви украинская полиция проводит масштабную спецоперацию

Сотрудники украинской полиции при поддержке спецназа проводит в Белой Церкви (Киевская обл.) одновременные обыски по 50-ти адресам и задержания известных им членов преступного сообщества.
Обновлено в 04:47
Политика

В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию

Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
Обновлено вчера в 16:06
ещё по теме
Главное