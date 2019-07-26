Энергетика
Новак анонсировал запуск первой нити «Турецкого потока»iReactor вчера в 06:10
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак рассказал, что с 1 января 2020 года ожидается запуск первой нити «Турецкого потока». Об этом он заявил в пятницу, 26 июля. По словам главы Минэнергетики России, вторую нить намерены пустить через Болгарию, Венгрию и Сербию.
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Минэнерго: запуск первой нитки «Турецкого потока» ожидается с 1 января
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