Политика
Новак и Ушаков констатировали усталость мира от санкцийВести.Ru 07:33
Со своей стороны, помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что от вводимых Америкой санкций "давно было пора устать". По его мнению, США есть чем заниматься. "Занимались бы — там большой круг вопросов, который надо решать", — сказал Ушаков в интервью.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Футбол
«Ювентус» заинтересован в трансфере Умтити
«Ювентус» заинтересован в приобретении защитника «Барселоны» Самюэля Умтити, сообщает Sport.es.
Обновлено в 05:13
Культура
Самое дорогое полотно Леонардо да Винчи может оказаться подделкой
Одно из самых дорогих произведений искусства в мире, знаменитая картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" может оказаться подделкой.
Обновлено в 08:48
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Авто
Озвучены главные новинки среди электромобилей в 2019 году
Обновлено в 06:12
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Кино
Уже сегодня: на телеэкраны выходит финальный сезон «Игры престолов»
Сегодня, 14 апреля стартует последний восьмой сезон популярного телесериала «Игра престола», об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Украинский солдат прострелил ногу командиру из-за издевательств
Обновлено вчера в 15:23
Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено в 07:00
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак
Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.
Обновлено в 09:24
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», у Овечкина и Кузнецова 4 передачи
Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В овертайме результативной передачей отметился Евгений Кузнецов — победную шайбу «Вашингтон» забросил на первой минуте первого овертайма.
Обновлено в 01:54
Футбол
«Динамо» упустило победу над «Краснодаром» в матче РПЛ
Обновлено в 08:58
Происшествия
Охранники «Пятерочки» избили покупателя на юго-востоке Москвы
«Охранники супермаркета «Пятерочка», располагающегося по адресу: Волжский бульвар, д. 40, в результате конфликта жестоко избили покупателя», - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 09:10
Гаджеты
Ночная зарядка может «сжечь» смартфон
Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Политика
У Зеленского категорично высказались о судьбе выборов в ДНР и ЛНР
Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал "неидеальными" минские соглашения по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, но подчеркнул, что альтернативы им нет, передает "Российский Диалог" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании
Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Политика
В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегации
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
Обновлено в 06:07
Авто
Nissan отзывает почти 700 тысяч кроссоверов X-Trail
Обновлено вчера в 13:56
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Политика
Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах
Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
Наука
Разработан новый метод быстрого отбора клеток с генными модификациями
Российские ученые из шести крупных научных организаций совместно разработали новую стратегию получения клеточных нокаутов, которая избавляет от долгой и кропотливой процедуры выращивания и скрининга клонов в целях поиска желаемой мутации.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ
Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
Обновлено в 06:00
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Фраза «Чубайс во всем виноват» впервые прозвучала в передаче «Куклы», которая выходила в эфир телеканала НТВ.
Обновлено в 08:55
Политика
Донецк ответил Медведчуку на слова об «автономии в составе Украины»
В центре Донецка сегодня утром разместили гигантский баннер со словами «Наш выбор — Россия» как ответ на заявление Медведчука о якобы «предварительном согласии ЛДНР на автономию в составе Украины».
Обновлено в 04:38
Недвижимость
50 военнослужащих Волгограда оформили ипотеку в первом квартале года
Около 50 участников НИС (накопительно-ипотечной системы обеспечения военнослужащих) приобрели жилье в Волгоградской области: 36 из них воспользовались предложениями вторичного рынка, а 5 – купили жилые дома.
Обновлено в 09:48