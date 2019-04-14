Новак и Ушаков констатировали усталость мира от санкцийВести.Ru 07:33

Со своей стороны, помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что от вводимых Америкой санкций "давно было пора устать". По его мнению, США есть чем заниматься. "Занимались бы — там большой круг вопросов, который надо решать", — сказал Ушаков в интервью.

Новак и Ушаков констатировали усталость мира от санкций

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