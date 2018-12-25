Энергетика

Новак: В 2018 году в России добыт рекордный объем газа
REGNUM
08:38

«Если говорить о газовой отрасли, были рекордные объёмы газа добыты — 733 млрд кубических метров газа», — рассказал Новак. Он также отметил, что в 2018 году на 20 млрд кубометров был увеличен экспорт газа за рубеж. Рост экспорта составил 10% к уровню 2017 года.
REGNUM08:38
Александр Новак
Если говорить о газовой отрасли, были рекордные объемы газа добыты — 733 миллиарда кубических метров газа, при этом на 20 миллиардов был увеличен экспорт газа, это почти 10% к уровню 2017 года.
— Александр Новак, российский политикГазета.Ru 07:52

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