Энергетика

Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упастьРоссийская газета 04:37

Менее 1 миллиона баррелей в сутки может составить спрос на нефть из-за торговой войной между США и Китаем. Об этом рамках ПМЭФ-2019 сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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