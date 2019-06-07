Энергетика

Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упастьРоссийская газета 04:37

Менее 1 миллиона баррелей в сутки может составить спрос на нефть из-за торговой войной между США и Китаем. Об этом рамках ПМЭФ-2019 сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
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