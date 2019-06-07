Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упастьРоссийская газета 04:37

Менее 1 миллиона баррелей в сутки может составить спрос на нефть из-за торговой войной между США и Китаем. Об этом рамках ПМЭФ-2019 сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упасть

Общество Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Гаджеты Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.

Футбол Сборная Испании разгромила Фарерские острова Сборная Испании одержала победу над командой Фарерских островов (4:1) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе F. В составе победителей отличились Серхио Рамос (5-я минута), Хесус Навас (19) и Хосе Гайя (71), а еще один мяч в ворота хозяев оказался после рикошета от голкипера Тейтура Гестссона на 33-й минуте.

Здоровье Врачи в Подмосковье стабилизировали состояние ребенка с синдромом Гоше Врачи Московского областного консультативно-диагностического центра (МОКДЦД) для детей сумели стабилизировать состояние восьмилетнего ребенка с синдромом Гоше.

Армия и оружие Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Происшествия Пикеты в поддержку Голунова проходят в Петербурге Журналисту «Медузы» Ивану Голунову вменяют статью Уголовного кодекса о производстве и сбыте наркотиков.

Энергетика «Северный поток – 2» профинансирован на 80% Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.

Футбол Украина — Сербия 5:0 Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.

Политика В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.

Политика Путин пожурил пытающихся «торпедировать» «Северный поток-2» Президент России Владимир Путин раскритиковал противников проекта строительства газопровода "Северный поток-2".

Политика Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Авто В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.

Космос Москвичи смогут наблюдать Юпитер невооруженным глазом после 10 июня Юпитер станет третьим по счету самым ярким объектом ночного неба после Луны и Венеры с 10 июня 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Происшествия Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.

Происшествия МВД объяснило неразбериху с фото по делу журналиста «Медузы» Столичное МВД объяснило неразбериху с фотографиями по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который подозревается в сбыте наркотиков.

Политика Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.

Политика На встрече Путина с бизнесом тему Калви не обсуждали, сообщил Шохин Ситуация с основателем Baring Vostok Майклом Калви на встрече бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным на полях ПМЭФ не обсуждалась, сообщил журналистам глава РСПП Александр Шохин.

Автоспорт Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.

ЖКХ Последствия ливня в Севастополе почти ликвидированы Почти все последствия утреннего ливня ликвидированы, заявил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров 7 июня на встрече с журналистами.