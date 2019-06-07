Энергетика
Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упастьРоссийская газета 04:37
Менее 1 миллиона баррелей в сутки может составить спрос на нефть из-за торговой войной между США и Китаем. Об этом рамках ПМЭФ-2019 сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
Общество
Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ
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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
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Армия и оружие
Российские военные отступили в Сирии
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Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
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Сборная Испании разгромила Фарерские острова
Сборная Испании одержала победу над командой Фарерских островов (4:1) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе F. В составе победителей отличились Серхио Рамос (5-я минута), Хесус Навас (19) и Хосе Гайя (71), а еще один мяч в ворота хозяев оказался после рикошета от голкипера Тейтура Гестссона на 33-й минуте.
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Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Пикеты в поддержку Голунова проходят в Петербурге
Журналисту «Медузы» Ивану Голунову вменяют статью Уголовного кодекса о производстве и сбыте наркотиков.
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Энергетика
«Северный поток – 2» профинансирован на 80%
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
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Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Политика
Путин пожурил пытающихся «торпедировать» «Северный поток-2»
Президент России Владимир Путин раскритиковал противников проекта строительства газопровода "Северный поток-2".
Обновлено в 09:00
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
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Космос
Москвичи смогут наблюдать Юпитер невооруженным глазом после 10 июня
Юпитер станет третьим по счету самым ярким объектом ночного неба после Луны и Венеры с 10 июня 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
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Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Происшествия
МВД объяснило неразбериху с фото по делу журналиста «Медузы»
Столичное МВД объяснило неразбериху с фотографиями по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который подозревается в сбыте наркотиков.
Обновлено в 16:50
Политика
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
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На встрече Путина с бизнесом тему Калви не обсуждали, сообщил Шохин
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Обновлено в 15:35
Автоспорт
Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено в 14:31
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Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
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Последствия ливня в Севастополе почти ликвидированы
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Обновлено в 13:18
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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