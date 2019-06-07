Энергетика
Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упастьРоссийская газета 04:37
Менее 1 миллиона баррелей в сутки может составить спрос на нефть из-за торговой войной между США и Китаем. Об этом рамках ПМЭФ-2019 сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
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Обновлено в 06:46
Общество
Метро планирует ввести систему распознавания лиц: отказ от анонимности
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Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
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Общая сумма инвестиций в проект составит 250 миллионов евро, а к 2025 году в Европе появится 36 тысяч новых зарядных терминалов — 11 тысяч из них под брендом Volkswagen.
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Армия и оружие
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Россия начнет поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Турции через два месяца.
Обновлено в 11:57
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Переход к размножению половым путём и секс стали защитой от рака
Научными сотрудниками университета Монпелье (Франция) выяснено, что причиной появления секса, как полового размножения, оказалась не защита от всякого рода паразитов или ретровирусов, а стремление первых многоклеточных организмов на Земле защитить себя от «заразных» форм рака.
Обновлено в 17:24
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Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram
Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
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Обновлено в 16:30
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Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:15
ЖКХ
Последствия ливня в Севастополе почти ликвидированы
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