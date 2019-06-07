Энергетика

Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упастьРоссийская газета 04:37

Менее 1 миллиона баррелей в сутки может составить спрос на нефть из-за торговой войной между США и Китаем. Об этом рамках ПМЭФ-2019 сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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Новак: торговые войны могут снизить рост спроса на нефть

НТВ12:30

Новак заявил, что рост спроса на нефть может снизиться из-за торговых войн

ТАСС05:12

НОВАК: МИРОВОЙ СПРОС НА НЕФТЬ МОЖЕТ РАСТИ МЕНЕЕ, ЧЕМ НА 1 МЛН БАРР/СУТКИ ИЗ-ЗА ТОРГОВЫЙ ВОЙН

Financial One03:31

Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упасть

Российская газета04:37

Новак: торговые войны могут замедлить рост спроса на нефть

Вестник Кавказа05:39

Новак заявил, что из-за торговой войны выросла нестабильность на рынке нефти

Finam.Ru03:38

Фактор неопределённости: Новак заявил, что торговые войны могут снизить спрос на энергоресурсы

SM News05:07
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