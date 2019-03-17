Новак: Россия сократила добычу нефти на 140 тысяч баррелей в суткиВести.Ru 13:37

На середину марта текущего года Россия вышла на сокращение добычи нефти в рамках выполнения обязательств по сделке ОПЕК+ в 140 тысяч баррелей в сутки, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Новак: Россия сократила добычу нефти на 140 тысяч баррелей в сутки

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