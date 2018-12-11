Энергетика

Новак: Россия снизит нефтедобычу на 50-60 тыс. баррелей в сутки
АБН
02:43

По договоренности с объединением стран-экспортеров нефти ОПЕК+ Россия снизит нефтедобычу в январе на 50-60 тыс. баррелей в сутки. Об этом журналистам заявил министер энергетики РФ Александр Новак.
АБН02:43
Александр Новак
Цели снижения добычи ставятся, как и ранее — сокращение запасов. В последнее время запасы 8 недель росли. Поэтому ставятся те же цели — таргетирование запасов, чтобы они не росли выше, чем 5-летний средний уровень.
— Александр Новак, российский политикПРАЙМ 01:13
с чего всё началось

Россия снизит добычу нефти в январе на 50-60 тыс. баррелей в сутки в рамках ОПЕК+

График добычи нефти в РФ по месяцам в рамках сделки ОПЕК+ составлен и предусматривает снижение добычи в январе на 50-60 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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