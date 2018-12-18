Россия в 2019 г. снизит добычу нефти примерно до 552 млн т с учетом сделки ОПЕК+, рассказал сегодня министр энергетики России Александр Новак.

Новак спрогнозировал добычу нефти в России с учетом сделки ОПЕК+

Энергетика Энергетика Северная Корея нашла выход для обеспечения себя газом на фоне санкций Власти Северной Кореи придумали, как сократить свою зависимость от импорта топлива на фоне жесткого режима санкций, сообщает The Wall Street Journal.

Энергетика Энергетика Производство суррогатного топлива в России стало невыгодным Как следствие, нафта внутри страны тоже подорожала, превзойдя цену товарного бензина Аи-92 и сделав производство суррогата экономически невыгодным.

Энергетика Энергетика Азербайджан нарастил поставки по нефтепроводу BTC За 11 месяцев 2018 года Азербайджан транспортировал более 38 млн тонн нефти.

Энергетика Энергетика Ливия сообщила о форс-мажоре на крупнейшем месторождении Эль-Шарара Фото: STR / EPA Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) объявила о форс-мажорных обстоятельствах относительно работы на месторождении Эль-Шарара.

Энергетика Энергетика Донские бизнесмены задолжали за газ 768 млн руб Всего с начала нынешнего года в донской арбитраж компания направила более 12 тыс исков на общую сумму 1 млрд руб.

Энергетика Энергетика Россияне уверены в дальнейшем росте цен на бензин Среди наиболее существенных факторов повышения цен участники опроса называли: алчность нефтяных компаний, их стремление к наживе — 9%, плохая работа руководства страны, экономическая политика государства — 8%, состояние экономики, общий рост цен — 4%. Треть водителей говорят, что с подорожанием бензина стали ездить на машине реже.

Энергетика Энергетика В Калининградской области с 1 января подорожает газ Цена отопления составит 6 946 рублей за кубометр газа (в 2018 году - 6830 рублей).Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года подорожает электроэнергия.

Энергетика Энергетика В Москве подвели итоги 2018 года для нефтегазовой отрасли Участники представили краткие итоги отрасли в 2018 году и озвучили прогнозы на 2019 год.

Энергетика Энергетика В Раде хотят снизить цены на газ Напомним, в декабре во многих областях Украины потребители газа начали получать платежки за газ с повышенными ценами и насчитанными долгами за якобы потребленный ранее газ.

Энергетика Энергетика Роснедра: России хватит запасов нефти ещё на 25 лет Поставки превысят 5 млн баррелей в сутки.

Энергетика Энергетика Exxon ставит на Пермский бассейн несмотря на обвал цен Несмотря на довольно вялое начало в ЗападномТехасе и Нью-Мексико, на сегодняшний день у Exxon в управлении больше скважин, чем у Concho Resources, которая ранее в этом году объявила о слиянии с RSP Permian для создания одного из крупнейших геологоразведывательных предприятий в Пермском бассейне.

Энергетика Энергетика 40% газовых активов в Северном море продает Кувейт Государственный инвестиционный фонд Кувейта планирует активы в Северном море подразделению инвестбанка JPMorgan Государственный инвестиционный фонд Кувейта планирует продать 40% своих газовых активов в Северном море подразделению инвестбанка JPMorgan на сумму около 1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,9 млрд).

Энергетика Энергетика «Тепловая компания» заплатит Минимущества 28 миллионов рублей Арбитражный суд Омской области 28 августа решил удовлетворить требования ООО «Омскгазстройэксплуатация» и взыскал с должника 27,8 млн рублей.

Энергетика Энергетика Из-за холодов цены на электроэнергию в Латвии выросли за неделю на 9% Стоимость электроэнергии в Латвии за прошедшую неделю выросла на 8,7%, еще больше цена увеличилась в Литве – на 9,3%, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.