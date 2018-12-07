Энергетика
Как заявил министр энергетики России Александр Новак на заседании ОПЕК, РФ готова сократить добычу нефти на 100−150 тыс. баррелей в день, так как более существенное сокращение в зимний сезон затруднительно.
News.ruвчера в 03:01
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СМИ сообщили о намерении РФ сократить добычу нефти в первые месяцы 2019 года
Говорит Москвавчера в 01:28
РФ выступает за снижение добычи нефти максимум на 150.000 барр/сут в I кв 19г -- РИА
Financial Oneвчера в 01:17
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 04:08, Ашберн
Энергетика
Россия сократит добычу нефти на 2% в рамках сделки ОПЕК+
Напомним, ранее сегодня страны ОПЕК и Россия по итогам двухдневных переговоров в Вене достигли договорённости о сокращении уровня добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.
Обновлено в 03:46
Энергетика
Министры ОПЕК+ могут отложить подписание декларации о сотрудничестве
Подписание декларации о сотрудничестве стран ОПЕК+ может быть отложено на более поздний срок.
Обновлено вчера в 13:58
Энергетика
В Свердловской области бензин АИ-92 подешевел на 2 рубля
В Свердловской области ко 2 декабря цены на самый ходовой бензин марки АИ-92 упали на 2 рубля. Мониторинг рынка провели эксперты УФАС.
Обновлено вчера в 23:16
Энергетика
Доходы России от экспорта нефти за год выросли на 40%
Экспорт природного газа за десять месяцев принес России на 31% больше денег, чем за аналогичный период в 2017 году — $40 млрд.
Обновлено вчера в 11:16
Энергетика
Правительство Украины вступило в масштабный конфликт с «Нафтогазом»
Напомним, в суд на правительство Украины подала в начале ноября компания «Укргаздобыча», 100% акций которой принадлежат «Нафтогазу».
Обновлено вчера в 07:58
Энергетика
Индия импортирует иранскую нефть несмотря на санкции
Несмотря на продолжающиеся санкции США в отношении Ирана, Индия остается одним из главных импортеров иранской нефти.
Обновлено вчера в 11:49
Энергетика
Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области
Во главу угла в рамках встречи был поставлен вопрос о возведении в регионе газораспределительных станций, которые охватят необходимым топливом Тюкалинский, Называевский и Большереченский районы.
Обновлено вчера в 05:38
Энергетика
Поможет транспорт: в Риге поняли, как решить проблемы с газом в Балтии
На конференции в Риге международные эксперты и главы крупнейших газовых предприятий обсудили, как стимулировать потребление газа на рынке стран Балтии, пишет pilseta24.lv.
Обновлено вчера в 10:57
Энергетика
Россия и Киргизия подписали договор о беспошлинных поставках ГСМ
Между Россией и Киргизией в 2019 году будет действовать беспошлинный режим поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ), по объемам подписано соответствующее соглашение.
Обновлено вчера в 10:26
Энергетика
В США в 2 раза повысили оценку запасов нефти на месторождении Wolfcamp
Месторождение сланцевой нефти Wolfcamp было открыто в западной части штата Техас в 2016 г. Тогда Геологическая служба США оценивала его запасы в 20 млрд барре нефти, 0,4 трлн м 3 природного газа и 1,6 млрд барр газового конденсата.
Обновлено вчера в 04:57
Энергетика
Инвестиции Chevron в 2019 году составят $20 млрд
Впервые за последние четыре года американский нефтяной гигант Chevron увеличивает объем капитальных вложений до максимального уровня.
Обновлено вчера в 08:11
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» и Саудовская Аравия могут реанимировать LUKSAR
Президент компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов обсудил с главой Минэнерго Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом реализацию проекта Luksar.
Обновлено вчера в 04:18
Энергетика
ООО «Энергия маркет» раскрывает информацию за ноябрь 2018 года
Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за ноябрь 2018 года ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ", во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", раскрывает информацию по п. 20 п. п. "г", п. 20 п. п. "д".
Обновлено 06 декабря в 23:00
Энергетика
Нефтяники откроют новое месторождение в ЯНАО
«Газпром нефть шельф», дочернее предприятие компании «Газпром нефть», выиграла тендер на открытие нового месторождения и добычу природных ресурсов в ЯНАО.
Обновлено вчера в 11:11
Энергетика
Выбросы углекислого газа достигли рекордных показателей в 2018 году
Согласно отчету организации Global Carbon Project, который был представлен на конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Польше, глобальные выбросы углекислого газа в 2018 году выросли на 2,7%.
Обновлено вчера в 10:41