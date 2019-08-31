Экономика
Российская газетаНовак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое
Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое. Что касается конкурса, Новак отметил, что хорошие кадры необходимы энергетической отрасли, ведь от нее во многом зависит экономика страны.
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Александр Новак прогнозирует увеличение потребления электроэнергии в мире в 2 раза к 2040 году
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Реализуя «азиатский» план, Россия укрепит свои позиции энергетической сверхдержавы
Экономика сегоднявчера в 08:47
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:20, Вашингтон
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Российские военные отметили, что США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей.
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Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
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Аэроэкспрессы в Гонконге встали из-за демонстрантов
В международный аэропорт Гонконга временно не ходят аэроэкспрессы — причиной стали действия демонстрантов.
Вести.Ru 04:02
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В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
Газета.Ru вчера в 23:57
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Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
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Полиграф.Медиа 30 августа в 05:58
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Зеленский счел прорывом первый день визита в Польшу
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что итоги первого дня в Польше говорят не об оттепели в отношениях стран, а о прорыве.
Газета.Ru 04:10
Политика
ЦИК обвинил Ассошиэйтед Пресс в искажении слов Памфиловой
ЦИК обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Ассошиэйтед Пресс в своем материале разместило разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, допустило искажение фактов, а само видеоинтервью полностью так и не опубликовало.
РИА Новости вчера в 08:04
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При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек
РБК вчера в 17:58
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Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино
Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.
Известия вчера в 14:34
Политика
В Южной Каролине ввели режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан»
Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер ввёл режим ЧС в связи с приближением урагана «Дориан».
RT на русском вчера в 17:14
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Космос
Третий за месяц спутник «Глонасс-М» временно вывели из эксплуатации
РБК 30 августа в 09:47
Происшествия
В Армении мать заподозрили в убийстве найденного на свалке младенца
В Армении мать младенца, тело которого нашли на свалке в Гюмри, заподозрили в убийстве ребенка, сообщили 1 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.
REGNUM 04:10
Происшествия
Тело погибшей в Турции российской девочки доставили в Петербург
Тело девочки из Санкт-Петербурга, которая умерла после несчастного случая в турецком отеле в Антальи, доставили в Россию.
ТАСС 01:28
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В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
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Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
Газета.Ru 01:25
Армия и оружие
Киев уличил сепаратистов в обстреле своих позиций в Донбассе
Формирования, воюющие на территории непризнанных республик Донбасса, обстреляли позиции украинских военных после того, как запросили у Киева режим тишины.
News.ru вчера в 12:22
Происшествия
Насмерть сбил женщину мотоциклист в Куйбышеве
25-летний местный житель, водитель мотоцикла Kawasaki, совершил наезд на 48-летнюю женщину на пересечении с улицей Ленина.
VN.RU вчера в 22:25
Космос
Фото дня: Дзета Змееносца в честь шестнадцатилетия телескопа Spitzer
Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) в честь шестнадцатой годовщины с момента запуска космического телескопа «Спитцер» (Spitzer) опубликовало великолепное изображение Дзеты Змееносца — огромной звезды в созвездии Змееносца.
3DNews вчера в 04:27
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Эмилиано Ригони: Никакого решения о моем уходе пока не принято
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Происшествия
При падении вертолета в реку в Подмосковье погибли два человека
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В Норвегии шесть человек погибли при крушении вертолета
В Норвегии в субботу вечером недалеко от города Альта произошло крушение вертолета. В результате погибли пилот и пятеро пассажиров.
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В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов
В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
РБК вчера в 02:10
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Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии WBC
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
РИА Новости вчера в 18:50
Космос
Сатурн и два звездопада увидят жители Ростовской области в сентябре
Наблюдать на небосклоне вторую по размерам планету Солнечной системы можно будет в начале сентября, а метеоритные потоки – в конце месяца В сентябре 2019 года жители Ростовской области смогут увидеть ряд астрономических явлений, сообщает DONDAY со ссылкой на Донскую астрономическую обсерваторию.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 03:41
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных ракетных двигателей
НПО «Энергомаш», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
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Общество
В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста
RT на русском вчера в 15:17