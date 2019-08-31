Экономика
Российская газетаНовак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое
Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое. Что касается конкурса, Новак отметил, что хорошие кадры необходимы энергетической отрасли, ведь от нее во многом зависит экономика страны.
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Реализуя «азиатский» план, Россия укрепит свои позиции энергетической сверхдержавы
Экономика сегодня08:47
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Происшествия
Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области
Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Политика
Южная Осетия выставила новые блокпосты у села на границе с Грузией
Южная Осетия около приграничного с Грузией села Уиста разместила дополнительные блокпосты, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Балтинской сельской администрации Ростислава Санакоева.
РЕН ТВ 29 августа в 07:25
Происшествия
Пропавший в Башкирии ребенок найден мертвым
Несколько раньше СМИ сообщили о том, что мать пропавшего младенца, Юлия Хабирова, призналась следователям, что сама вынесла ребенка в поле ночью и оставила там, завернутым в одеяло.
ФедералПресс вчера в 23:25
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Культура
31 августа 1941 умерла поэтесса Марина Цветаева
Газета.Ru 08:02
Общество
Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве
В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 08:58
Космос
NASA готовит космодром на мысе Канаверал к удару урагана «Дориан»
Центр управления полетами имени Кеннеди начал подготовку объектов космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к удару урагана "Дориан".
ТАСС 29 августа в 17:36
Происшествия
Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки
Вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил девочку несколько раз вилкой.
Известия 08:27
Единоборства
Василий Ломаченко: «В Лондоне чувствую себя, как в Украине»
Чувствую себя в Лондоне великолепно, я здесь словно дома, в Украине.
Sports.ru вчера в 17:17
Политика
ЦИК пожалуется на AP из-за интервью с Памфиловой
Центризбирком России обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу из-за интервью, которое американское агентство Associated Press взяло у председателя ЦИК Эллы Памфиловой.
Коммерсантъ 09:09
Политика
Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
RT на русском 07:41
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Баскетбол
Сборная России выиграла у Нигерии на чемпионате мира в Китае
Спорт-Экспресс 06:37
Транспорт
В аэропортах Москвы задержаны и отменены около сотни рейсов
По информации на 13.35, в Шереметьево задерживаются 49 рейсов, в Домодедово – 31, еще восемь отменили, во Внуково задержка коснулась 10 рейсов.
РИА Новости 06:51
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Наука
Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 вчера в 14:00
Футбол
«Сочи» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Рубин»
Футболисты "Сочи" выиграли у казанского "Рубина" в матче 8-го тура чемпионата России, это первая победа в истории клуба в премьер-лиге.
РИА Новости 09:05
Происшествия
В квартиру фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова пришли с обыском
В квартиру к студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, обвиняемому в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве, пришли с обыском.
Интерфакс 09:27
Происшествия
Британца оштрафовали за провоз авто на крыше авто
Житель Великобритании Глиндур Вин Ричардс был оштрафован за перевозку автомобиля на крыше машины.
News.ru 07:15
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 29 августа в 08:31
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье
Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa вчера в 19:10
Футбол
«Манчестер Юнайтед» снова потерял очки в АПЛ
Lenta.ru 09:27
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Искандер»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
РИА Новости 08:18