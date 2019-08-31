Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНовак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое

Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое. Что касается конкурса, Новак отметил, что хорошие кадры необходимы энергетической отрасли, ведь от нее во многом зависит экономика страны.
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Глава Минэнерго заявил о росте потребления электричества вдвое

URA.Ru08:05

Новак спрогнозировал, когда потребление электричества вырастет вдвое

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Новак спрогнозировал увеличение потребления электроэнергии в мире в два раза до 2040 года

ТАСС04:23

Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое

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Александр Новак прогнозирует увеличение потребления электроэнергии в мире в 2 раза к 2040 году

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В Минэнерго спрогнозировали рост потребления электроэнергии к 2040 году

News.ru04:24

Реализуя «азиатский» план, Россия укрепит свои позиции энергетической сверхдержавы

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Происшествия

Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области

Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Политика

Южная Осетия выставила новые блокпосты у села на границе с Грузией

Южная Осетия около приграничного с Грузией села Уиста разместила дополнительные блокпосты, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Балтинской сельской администрации Ростислава Санакоева.
РЕН ТВ 29 августа в 07:25
Происшествия

Пропавший в Башкирии ребенок найден мертвым

Несколько раньше СМИ сообщили о том, что мать пропавшего младенца, Юлия Хабирова, призналась следователям, что сама вынесла ребенка в поле ночью и оставила там, завернутым в одеяло.
ФедералПресс вчера в 23:25
Политика

Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Культура

31 августа 1941 умерла поэтесса Марина Цветаева

Газета.Ru 08:02
Происшествия

Полиция обливает протестующих цветной водой в Гонконге

Газета.Ru 08:53
Общество

Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве

В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 08:58
Космос

NASA готовит космодром на мысе Канаверал к удару урагана «Дориан»

Центр управления полетами имени Кеннеди начал подготовку объектов космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к удару урагана "Дориан".
ТАСС 29 августа в 17:36
Политика

Продавщица мороженого объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз

РИА Новости 08:12
Происшествия

Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки

Вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил девочку несколько раз вилкой.
Известия 08:27
Единоборства

Василий Ломаченко: «В Лондоне чувствую себя, как в Украине»

Чувствую себя в Лондоне великолепно, я здесь словно дома, в Украине.
Sports.ru вчера в 17:17
Политика

ЦИК пожалуется на AP из-за интервью с Памфиловой

Центризбирком России обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу из-за интервью, которое американское агентство Associated Press взяло у председателя ЦИК Эллы Памфиловой.
Коммерсантъ 09:09
Политика

Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
RT на русском 07:41
Происшествия

Человек упал под поезд на «серой ветке» московского метро

Интерфакс 09:17
Происшествия

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Баскетбол

Сборная России выиграла у Нигерии на чемпионате мира в Китае

Спорт-Экспресс 06:37
Транспорт

В аэропортах Москвы задержаны и отменены около сотни рейсов

По информации на 13.35, в Шереметьево задерживаются 49 рейсов, в Домодедово – 31, еще восемь отменили, во Внуково задержка коснулась 10 рейсов.
РИА Новости 06:51
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Наука

Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль

Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 вчера в 14:00
Футбол

«Сочи» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Рубин»

Футболисты "Сочи" выиграли у казанского "Рубина" в матче 8-го тура чемпионата России, это первая победа в истории клуба в премьер-лиге.
РИА Новости 09:05
Происшествия

В квартиру фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова пришли с обыском

В квартиру к студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, обвиняемому в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве, пришли с обыском.
Интерфакс 09:27
Происшествия

Британца оштрафовали за провоз авто на крыше авто

Житель Великобритании Глиндур Вин Ричардс был оштрафован за перевозку автомобиля на крыше машины.
News.ru 07:15
Политика

«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой

В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Политика

Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Lenta.ru 07:46
Политика

США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 29 августа в 08:31
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье

Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa вчера в 19:10
Футбол

«Манчестер Юнайтед» снова потерял очки в АПЛ

Lenta.ru 09:27
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска ракеты «Искандер»

Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
РИА Новости 08:18
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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