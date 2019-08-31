Экономика
Российская газетаНовак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое
Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое. Что касается конкурса, Новак отметил, что хорошие кадры необходимы энергетической отрасли, ведь от нее во многом зависит экономика страны.
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Новак считает, что потребление электроэнергии в мире вырастет в два раза до 2040 года
Экономика сегодня04:34
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Политика
Луценко перед уходом подготовил Генпрокуратуре Украины сюрпризы
Юрий Луценко в последний рабочий день на посту генпрокурора Украины отобрал у департамента специальных расследований ГПУ ряд дел, а также закрыл производство против бывшего первого заместителя спикера Верховной рады Игоря Калетника по делу о «диктаторских законах 16 января».
Rusvesna.su 06:54
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Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню
RT на русском 07:28
Футбол
Дмитрий Сычёв подписал контракт с «Пюником»
35-летний футболист подписал контракт с армянским «Пюником». Соглашение рассчитано на один год и имеет опцию продления ещё на один.
Чемпионат 05:29
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Политика
Президент Польши выступил за продолжение антироссийских санкций
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо продолжать вводить санкции против России, передает Reuters.
Газета.Ru 07:29
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Политика
В КНДР заявили об «исчезающих надеждах на диалог с США»
Возобновление диалога между КНДР и США осложняется, надежды на него тают, об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
РИА Новости 06:08
Политика
Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:25
Транспорт
В аэропортах Москвы задержаны и отменены около сотни рейсов
РИА Новости 06:51
Общество
Кулинарные баттлы и научные шоу пройдут в Москве в выходные
Москвичей ждут насыщенные выходные: 31 августа в рамках фестиваля «Цветочный джем» в столице пройдут кулинарные баттлы с участием ведущих шеф-поваров.
Комсомольская правда 08:01
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Космос
В Антарктиде обнаружен прожектор, передающий таинственный сигнал
В Антарктиде обнаружен прожектор, передающий таинственный сигнал.
Дни24 03:06
Армия и оружие
Найден общий недостаток российских и американских истребителей
Российский истребитель Су-47 «Беркут» и американский X-29 имеют общий недостаток — аэродинамическую неустойчивость.
URA.Ru вчера в 23:28
Футбол
Уфа — Оренбург 1:2
Спорт-Экспресс 06:23
Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 06:14
Гаджеты
AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel
Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.
3DNews 04:45
Политика
Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Армия и оружие
В России началась разработка систем РЭБ нового поколения
В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
Общество
Активисты в центре Москвы собрались на несогласованную акцию
В центре Москвы началась несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и арестованных в рамках дела о «массовых беспорядках», передает корреспондент РБК.
РБК 07:24
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Автоспорт
Льюис Хэмилтон разбил машину в третьей тренировке в Спа
Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон досрочно завершил третью часть свободных заездов Гран При Бельгии.
Autosport.com.ru 06:44
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала трогательное видео с сыном от Виторгана
Мальчик хорошо поспал во время перелета на частном самолете и рассказал маме сон. Трогательные слова малыша Собчак запечатлела на видео.
Lisa.ru 05:30
Авто
Как остановить машину, если водитель потерял сознание
Если машина оборудована МКПП, есть последовательность действий, которые необходимо выполнить для его остановки.
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Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Общество
На авиасалоне МАКС-2019 начались демонстрационные полеты
Демонстрационные полеты в рамках авиасалона МАКС-2019 начались в субботу в подмосковном Жуковском с полуторачасовой задержкой.
ТАСС 06:27
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46