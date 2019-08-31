Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое. Что касается конкурса, Новак отметил, что хорошие кадры необходимы энергетической отрасли, ведь от нее во многом зависит экономика страны.

Политика Луценко перед уходом подготовил Генпрокуратуре Украины сюрпризы Юрий Луценко в последний рабочий день на посту генпрокурора Украины отобрал у департамента специальных расследований ГПУ ряд дел, а также закрыл производство против бывшего первого заместителя спикера Верховной рады Игоря Калетника по делу о «диктаторских законах 16 января».

Футбол Дмитрий Сычёв подписал контракт с «Пюником» 35-летний футболист подписал контракт с армянским «Пюником». Соглашение рассчитано на один год и имеет опцию продления ещё на один.

Общество С 1 сентября россиян ждут правовые изменения В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.

Политика Президент Польши выступил за продолжение антироссийских санкций Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо продолжать вводить санкции против России, передает Reuters.

Происшествия В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.

Политика В КНДР заявили об «исчезающих надеждах на диалог с США» Возобновление диалога между КНДР и США осложняется, надежды на него тают, об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

Политика Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.

Общество Кулинарные баттлы и научные шоу пройдут в Москве в выходные Москвичей ждут насыщенные выходные: 31 августа в рамках фестиваля «Цветочный джем» в столице пройдут кулинарные баттлы с участием ведущих шеф-поваров.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

Происшествия Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.

Происшествия В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.

Гаджеты AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.

Политика Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.

Армия и оружие В России началась разработка систем РЭБ нового поколения В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".

Общество Активисты в центре Москвы собрались на несогласованную акцию В центре Москвы началась несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и арестованных в рамках дела о «массовых беспорядках», передает корреспондент РБК.

Политика Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Автоспорт Льюис Хэмилтон разбил машину в третьей тренировке в Спа Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон досрочно завершил третью часть свободных заездов Гран При Бельгии.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала трогательное видео с сыном от Виторгана Мальчик хорошо поспал во время перелета на частном самолете и рассказал маме сон. Трогательные слова малыша Собчак запечатлела на видео.

Авто Как остановить машину, если водитель потерял сознание Если машина оборудована МКПП, есть последовательность действий, которые необходимо выполнить для его остановки.

Политика США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.

Общество На авиасалоне МАКС-2019 начались демонстрационные полеты Демонстрационные полеты в рамках авиасалона МАКС-2019 начались в субботу в подмосковном Жуковском с полуторачасовой задержкой.