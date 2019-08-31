Экономика
Российская газетаНовак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое
Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое. Что касается конкурса, Новак отметил, что хорошие кадры необходимы энергетической отрасли, ведь от нее во многом зависит экономика страны.
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Новак считает, что потребление электроэнергии в мире вырастет в два раза до 2040 года
Экономика сегодня04:34
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В Донецке открыли памятник Захарченко
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Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС
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МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
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