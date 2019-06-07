Энергетика
Новак: Покупателям загрязненной нефти предложат компенсациюРоссийская газета вчера в 13:03
Покупателям российской загрязненной нефти будут предложены выгодные условия компенсации, заявил министр энергетики России Александр Новак. Компенсации должны будут частично покрыть ущерб, причиненный в результате инцидента с поставкой загрязненного сырья по нефтепроводу "Дружба".
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