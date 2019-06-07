Новак: Покупателям загрязненной нефти предложат компенсациюРоссийская газета вчера в 13:03

Покупателям российской загрязненной нефти будут предложены выгодные условия компенсации, заявил министр энергетики России Александр Новак. Компенсации должны будут частично покрыть ущерб, причиненный в результате инцидента с поставкой загрязненного сырья по нефтепроводу "Дружба".

Гаджеты Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона» Глава «Яндекса» Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона», сообщает vc.ru.

Наука Обнаружены следы охватившей всю Европу эпидемии Юстиниановой чумы Учёные-генетики нашли следы ещё одной эпидемии чумы охватившей всю Европу.

Происшествия Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары Роспотребнадзор предупредил россиян, что высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, и дал рекомендации по защите от жары.

Происшествия Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.

Культура Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети» Результаты финала последнего, шестого сезона, детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.

Армия и оружие Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».

Политика Помпео оценил соглашение США и Мексики по поводу мигрантов Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал соглашение американской и мексиканской сторон по поводу мигрантов.

Футбол «Зенит» планирует продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера "Зенит" собирается продать защитника Эльмира Набиуллина, полузащитника Матиаса Краневиттера и нападающего Антона Заболотного.

Политика В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом» Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.

Баскетбол «Торонто» упрочил преимущество в серии с «Голден Стэйт» Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Торонто", который будет хозяином площадки в следующей встрече 10 июня.

Происшествия Дело на высокопоставленного полицейского завели в Приамурье Начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова заключили под арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Украинский политик назвал способ прекратить обстрелы Донбасса Ведь в продолжении войны заинтересованы очень многие влиятельные украинские предприниматели и коррумпированные политики.

Футбол Украина разгромила сборную Сербии со счетом 5:0 Статистика матча (Украина / Сербия) Удары 15/3 Удары в створ ворот 9/1 Процент владения мячом 53 % / 47% Нарушения правил 6/11 Поданные угловые 2/4 Украина набрала 7 очков и поднялась на первую позицию в группе B. Сербия с одним баллов заняла последнее место.

Общество Осужденную в США россиянку Осипову перевели в другую тюрьму Осужденную в США россиянку Богдану Осипову перевели в тюрьму города Ливенворт в штате Канзас.

Экономика Лукашенко запретил белорусам ползать на коленях перед Россией Белоруссия больше всех пострадала из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба" и сумма компенсаций в 20 миллионов долларов ее не устраивает.

Здоровье Отечественный препарат для лечения рака готовят к регистрации в РФ Стимулирующий уничтожение раковых клеток препарат отечественного производства подготавливают к регистрации в РФ.

Футбол Эден Азар официально стал игроком «Реала» Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Шоу-бизнес Подруга Тимати призналась, что поправилась за время беременности Подруга Тимати Анастасия Решетова опубликовала в соцсетях бэкстейдж с одной из фотосессий и рассказала, на сколько килограммов она поправилась за время беременности.