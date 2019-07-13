Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале УимблдонаИзвестия 14:37

Сербский теннисист Новак Джокович, который занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обыграл швейцарца Роджера Федерера в финале Уимблдона в мужском одиночном разряде. Таким образом он стал пятикратным победителем турнира, сообщает ТАСС в воскресенье, 14 июля.
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