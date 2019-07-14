Теннис

Джокович обыграл Федерера в финале УимблдонаРоссийская газета 14:35

Пятый сет подарил зрителям все, что только может быть в теннисе. Новак повел - 4:2, но Федерер отыгрался. При счете 7:7 швейцарец взял подачу соперника, имел два матч-бола на своей, но Джокович все же смог спастись.
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