Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале УимблдонаИзвестия 14:37
Сербский теннисист Новак Джокович, который занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обыграл швейцарца Роджера Федерера в финале Уимблдона в мужском одиночном разряде. Таким образом он стал пятикратным победителем турнира, сообщает ТАСС в воскресенье, 14 июля.
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Новак Джокович — Роджер Федерер. Прогноз и ставки на матч Уимблдона 14 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 03:35
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