Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале УимблдонаИзвестия вчера в 14:37
Сербский теннисист Новак Джокович, который занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обыграл швейцарца Роджера Федерера в финале Уимблдона в мужском одиночном разряде. Таким образом он стал пятикратным победителем турнира, сообщает ТАСС в воскресенье, 14 июля.
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Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил Федерера
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БК BingoBoom: «Теннисист Новак Джокович станет победителем Уимблдона»
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