Энергетика

Новак: Действия ОПЕК+ продолжают положительно влиять на конъюнктуру мирового рынка нефтиПРАЙМ 11:06

Совместные действия ОПЕК+ продолжают оказывать положительное воздействие на конъюнктуру мирового нефтяного рынка, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Новак: Действия ОПЕК+ продолжают положительно влиять на конъюнктуру мирового рынка нефти

ПРАЙМ11:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 21:47, Ашберн
Происшествия

Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео

Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Обновлено в 01:25
Происшествия

На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Музыка

AFP: умер певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Авто

Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили

Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Кино

В новом фильме Данилы Козловского сыграют Акиншина, Куркова и Козак

Ранее 78.ru сообщал о том, что Козловский представил проект фильма на очной защите проектов кинокомпаний, претендующих на поддержку от Фонда кино.
Обновлено в 13:01
Баскетбол

Клайберн признан MVP «Финала четырех» Евролиги

Обновлено в 16:56
Происшествия

В Москве участник полумарафона умер после финиша

В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Обновлено вчера в 18:53
Политика

Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Экономика

Комсомольская «Амурсталь» собирается перейти с металлолома на руду

Металлургический завод «Амурсталь» в Комсомольске который еще недавно был банкротом, сегодня стабильно выплачивает зарплату, платит налоги и готовится к новой модернизации – переходу с переработки металлолома на железную руду.
Обновлено в 19:00
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серии

"Сент-Луис Блюз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в пятом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:03
Происшествия

В Китае при обрушении крыши один человек погиб и 77 пострадали

Обновлено в 21:01
Происшествия

В Тверской области катер врезался в мост, погибли два человека

Катер, на котором находилось два человека, врезался в понтонный пешеходный мост на реке Донховка в районе лодочной станиции.
Обновлено в 13:49
Гаджеты

Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android

Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 16:37
Политика

Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе

Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Футбол

Димитрис Итудис: Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу

Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу. Без вопросов, - приводит слова Итудиса ТАСС.
Обновлено в 18:21
Общество

Гороскоп на 19 мая: В полнолуние мысли часто воплощаются в реальность

Гороскоп на 19 мая, по данным астрологов наступает майское полнолуние.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

В парламенте Австрии признали бесполезность антироссийских санкций

Санкции в отношении России не принесли желаемого результата и наносят огромный ущерб Европе.
Обновлено в 20:03
Наука

Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала

Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 17:21
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Хоккей

Георгиев стал лучшим игроком сборной России в матче против швейцарцев

Голкипер сборной России по хоккею Александр Георгиев признан лучшим игроком своей команды матча 6-го тура группового этапа ЧМ-2019 против Швейцарии (3:0). В игре против швейцарцев 23-летний Георгиев отразил 31 бросок по своим воротам.
Обновлено в 16:38
Общество

Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян

Плохая экология, по мнению 60% россиян, способствует развитию аллергии, кроме того наиболее распространена у граждан аллергия на растения (26%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:28
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем

Обновлено в 11:19
Общество

Депутат Александр Шаферов предложил «ликвидировать как класс» детские дома в Магаданской области

Депутат Магаданской областной думы Александр Шаферов выступил с предложением расформировать детские дома на Колыме.
Обновлено в 21:07
Культура

Профессор рассказал, чему полезному учит сериал «Игра престолов»

Профессор и программный директор по менеджерскому образованию Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен считает, что сериал «Игра престолов» является хорошим примером для студентов, которые осваивают профессию менеджера.
Обновлено в 20:18
Армия и оружие

В Севастополе пройдет историческая конференция

Участники конференции, организаторами которой стали Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил РФ и Главное командование ВМФ, рассмотрят исторические и военные аспекты операции 4 Украинского фронта, отдельной Приморской армии и Черноморского флота при освобождении Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в апреле-мае 1944 года.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Полиция задержала мужчину, избившего пенсионерку в московском храме

Нападение было совершено в храме святого равноапостольного князя Владимира в Старых Садех.
Обновлено в 08:55
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джидда
Город в Саудовской Аравии
Город в западной части Саудовской Аравии. Является вторым по величине городом в стране и её «экономической столицей», а также крупнейшим городом в административном округе Мекка. В рейтинге глобальных городов GaWC Джидда по данным на 2016 год отнесена к категории Бета-, куда входят также Миннеаполис, Штутгарт, Рио-де-Жанейро, Сиэтл, Манчестер, Лион, Эдинбург и др.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное