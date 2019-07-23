Армия и оружие
ВКС России посчитали действия пилотов ВВС Южной Кореи хулиганскимиГазета.Ru 11:36
Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назвал действия летчиков ВВС Южной Кореи, которые были зафиксированы во время сопровождения российских и китайских самолетов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей, воздушным хулиганством.
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