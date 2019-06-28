Футбол

«Ноттингем Форест» уволил О’НилаSoccer.ru 08:35

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"Ноттингем Форест" уволил главного тренера команды Мартина О'Нила спустя лишь пять месяцев после назначения.
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