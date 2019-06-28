Футбол
«Ноттингем Форест» уволил О’НилаSoccer.ru 08:35
"Ноттингем Форест" уволил главного тренера команды Мартина О'Нила спустя лишь пять месяцев после назначения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:59, Вашингтон
Культура
Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Подмосковье примет около 4 тыс. посетителей
В 2019 году фестиваль будет проведен во второй раз, его организаторами стали музей "Новый Иерусалим", Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова и Московская областная филармония при поддержке правительства Подмосковья.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро
Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
Обновлено в 11:17
Политика
Депутату Госдумы Сергею Гаврилову запретили въезд в Грузию
Власти Грузии не впустят в страну президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, если он вновь решит посетить республику.
Обновлено в 11:17
Политика
В России создали невидимый для самолетов и дронов радар
Станция уже успешно прошла испытания, перехватив сигнал самолета, который был отражен от вышек связи в городской черте.
Обновлено в 02:07
Политика
Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосом
Президент России Владимир Путин появился на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термосом. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».
Обновлено в 10:58
Общество
Жителя Архангельска оштрафовали за критику Путина «ВКонтакте»
Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя посёлка Авнюга по статье об оскорблении власти, сообщает местное издание 29.ru .
Обновлено в 10:48
Транспорт
Дорогу к одному из терминалов «Шереметьево» затопило из-за ливней
Из-за продолжительных ливней подтоплен участок дороги, ведущей к терминалу В аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Политика
Путин об отношении к Трампу, деле Скрипалей и саммите G20
G20 Интервью состоялось в преддверии саммита стран G20 в японском городе Осака.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Tesla назвала причину возгорания электромобиля в Шанхае
Причиной возгорания электромобиля Tesla стала одна из батарей в передней части машины, говорится в опубликованном заявлении компании в социальной сети Weibo.
Обновлено в 10:11
Автоспорт
Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии
Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Политика
Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна
Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв уходит из компании
Обновлено вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Никита Пресняков резко ответил на комментарий о беременности жены
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков категорично выразился в комментарии для подписчика в Instagram, который предположил, что супруга знаменитости беременна.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
В сети появилось фото обнаженной Юлии Снигирь
Ну, а кто не помнит, напомню, что полностью Юлия разделась для любовной сцены фильма Обитаемый остров.
Обновлено в 05:53
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика
«Газпром» выплатит рекордные дивиденды за всю историю России
По итогам 2018 года «Газпром» выплатит максимальный для госкомпаний объём дивидендов в федеральный бюджет — 383,2 млрд рублей.
Обновлено в 11:13
Политика
Путин включил Корчевникова в состав Общественной палаты
Президент подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты.
Обновлено в 06:55
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
Обновлено в 07:36
Кино
«Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом в Китае
За пятнадцать дней проката фильм Антона Мегердичева накопил 75,47 млн юаней или $10,95 млн.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Помощница депутата Госдумы погибла в ДТП в Волгоградской области
Помощница депутата Госдумы, экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова, которой предоставили машину для встречи с избирателями от имени шефа, погибла в ДТП под Волгоградом вместе с водителем, также в аварии пострадал ребенок, сообщили РИА Новости в администрации региона.
Обновлено в 10:48
Гаджеты
Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай
"Уолл-стрит джорнэл" пишет, что корпорация Apple заключила контракт с базирующейся на Тайване Quanta Computer.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Общество
Во Франции зафиксировали рекордный уровень жары
Обновлено в 08:54