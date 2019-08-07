Футбол
«Ноттингем Форест» приобрел у «Арсенала» ДженкинсонаРИА Новости 06:53
Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" на своем сайте объявил о трансфере защитника Карла Дженкинсона из лондонского "Арсенала". Соглашение с 27-летним англичанином рассчитано на три года.
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Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Политика
Порошенко в ночь на среду вернулся на Украину
Обновлено в 00:49
Политика
В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Футбол
«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным
Санкт-петербургский «Зенит» может расторгнуть контракт с нападающим Антоном Заболотным. Об этом августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 06:21
Музыка
В Чечне сообщили о посвященной Кадырову последней песне Вилли Токарева
Певец Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщил на своей странице в Instagram министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Обновлено в 08:23
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск от комбината питания к Киркорову о взыскании 81889 руб. Он будет рассмотрен в упрощенном порядке без вызова сторон и судебного заседания.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Шойгу поручил за две недели отремонтировать дома в Ачинском районе
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края", - говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 07:43
Футбол
«Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионов
Обновлено в 04:38
Политика
Зюганов рассказал о миллиардах для организаторов протестов в Москве
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на расследовании фактов финансирования из-за рубежа организаторов протестов в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.
Обновлено в 06:47
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Происшествия
На Алтае в результате камнепада погибла туристка
Следователи по Республике Алтай выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, получившей смертельные травмы во время камнепада у озера Дяраш-Кел, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 07:41
Финансы
Цена золота превысила $1,5 тыс. впервые с апреля 2013 года
В последний раз золото торговалось выше отметки в $1,5 тыс. в апреле 2013 года.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
Обновлено в 05:06
Наука
Учёные рассказали о влиянии кофе и алкоголя на сон
Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из США пришли к выводу, что компоненты кофе снижают риск развития нейродегенеративных заболеваний.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Пассажир рейса Симферополь – Петербург устроил дебош во время полета. Об этом сообщает МВД управления на транспорте, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:20
Происшествия
Открытое горение в битумном хранилище в Дзержинском ликвидировано
Пожарные потушили открытый огонь в бытовках и битумном хранилище в Дзержинском, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:56
Кино
RT в седьмой раз номинировали на Emmy
Российский телеканал RT в седьмой раз номинировали на международную премию Emmy.
Обновлено в 07:36
Наука
Активная социальная жизнь помогает защититься от деменции
Специалисты установили, что активное социальное взаимодействие в среднем возрасте может существенно снизить риск развития деменции в старости.
Обновлено вчера в 16:46
Финансы
В Белоруссии анонсировали снижение ставки рефинансирования
«С 14 августа 2019 года ставка рефинансирования снижается с 10 до 9,5 процента годовых», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Убийцу адвоката Вавилиной приговорили к 19 годам колонии
Обновлено в 07:32
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Общество
Кадастровая палата разъяснила возможности новой «дачной амнистии»
Ранее действие «дачной амнистии» распространялось на объекты недвижимости, в том числе, расположенные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, новые нормы затрагивают только дачников и те объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, напомнили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты.
Обновлено в 01:00
Космос
При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
11 апреля этого года из-за сбоя двигателя во время снижения израильский космический аппарат «Берешит» разбился при посадке на Луну.
Обновлено в 04:30
Экономика
«Ъ»: ВТБ приобрел оператора фискальных данных «Первый ОФД»
Банк ВТБ купил у группы ЕСН 100% компании "Энергетические системы и коммуникации", которая работает под брендом "Первый ОФД" и является крупным оператором фискальных данных.
Обновлено в 02:41