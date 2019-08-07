Футбол
«Ноттингем Форест» приобрел у «Арсенала» ДженкинсонаРИА Новости 06:53
Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" на своем сайте объявил о трансфере защитника Карла Дженкинсона из лондонского "Арсенала". Соглашение с 27-летним англичанином рассчитано на три года.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:21, Вашингтон
Финансы
Золото превысило $1500 за унцию впервые за шесть лет
В среду, 7 августа, золото на бирже Comex в Нью-Йорке подорожало на 1,3% до $1503,3 за унцию, пишет «Интерфакс».
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Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
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Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
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Немецкие дилеры Lada перейдут на китайские авто
Как сообщает портал «Колеса.ру», в шоу-румах немецкого импортера LADA Automobile GmbH наряду с нераспроданными российскими моделями с октября появятся китайские микроавтобусы и фургоны Joylong, которые по своему дизайну напоминают Toyota Hiace и Toyota Alphard предыдущих поколений соответственно.
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Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
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Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
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Происшествия
У горящего битумохранилища в Дзержинском обрушилась крыша
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Происшествия
Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца
Подозреваемого привезли на место преступления, сообщила сестра Круга Ольга Медведева. Дом на улице Освобождения, где жил певец, оцепили.
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Наука
Ученые развенчали один из самых популярных мифов о кофе
Согласно выводам специалистов, употребление кофе или чая за четыре часа до сна не оказывает негативного воздействия на человека.
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Авто
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Жительница Орла взыскала с производителя– компании «Хенде Мотор Мануфактуринг Рус» за коррозию на своем KIA Rio 1,56 млн рублей.
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Зеленский пообещал упростить получение разрешений на поездки в Крым
В ближайшее время Верховная рада закрепит на законодательном уровне упрощение получения разрешений на посещение Крыма гражданами Украины.
Обновлено в 09:09
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Автобус с туристами попал в ДТП в Турции: шестеро россиян пострадали
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генконсульство России в Анталье.
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Культура
Российский хореограф создал благотворительный фонд поддержки искусств
Сергей Полунин, хореограф и артист балета, создал фонд для того, чтобы поддержать талантливых детей по всей России.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
США направили авианосец Ronald Reagan в Южно-Китайское море
Ударная группа во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan направлена в акваторию Южно-Китайского моря.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Футбол
«Спартак» заинтересован в двух игроках «Славии»
По информации "СЭ", "Спартак" проявляет интерес к двум футболистам пражской "Славии". Это опорные полузащитники Алекс Крал и Томаш Соучек.
Обновлено в 07:42
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Планы Disney переснять «Один дома» разозлили фанатов
Отмечается, что, помимо «Один дома», Disney планирует переснять «Ночь в музее», «Оптом дешевле» и «Дневник слабака».
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На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Технологии
МТС займется производством медиаконтента
Телекоммуникационная компания МТС анонсировала структуру "МТС Медиа", которая займется производством и распространением видеоконтента.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов сделал видео в честь двенадцатилетия сына
В честь двенадцатилетия мальчика актер опубликовал в Instagram видео, составленное из фотографий его жены Ольги Дроздовой и наследника.
Обновлено в 09:55
Общество
Метеоролог назвал причину аномальной погоды в России
Аномально холодное лето в Центральной России связано с «небесной механикой».
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Для российских школьников написали Конституцию в стихах
Отмечается, что такая Конституция будет изучаться детьми от 8 до 14 лет на факультативных занятиях.
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Борис Корчевников попал в дорожную аварию
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Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Тюменской области током убило тысячу свиней
В Тюменской области массово погибли свиньи.
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