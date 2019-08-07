Футбол

«Ноттингем Форест» приобрел у «Арсенала» ДженкинсонаРИА Новости 06:53

Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" на своем сайте объявил о трансфере защитника Карла Дженкинсона из лондонского "Арсенала". Соглашение с 27-летним англичанином рассчитано на три года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Арсенал» продал Дженкинсона в «Ноттингем Форест»

Sport24.ru06:11

«Арсенал» продал Дженкинсона в «Ноттингем Форест»

Советский спорт06:58

Карл Дженкинсон продолжит карьеру в «Ноттингем Форест»

Спорт-Экспресс06:17

Защитник «Арсенала» продолжит карьеру в «Ноттингем Форест»

Sportbox.RU06:41

Защитник «Арсенала» продолжит карьеру в «Ноттингем Форест»

Матч ТВ06:41

«Арсенал» продал Дженкинсона в «Ноттингем Форест»

Sports.ru06:32

«Ноттингем Форест» объявил о переходе защитника «Арсенала» Дженкинсона

Чемпионат06:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:21, Вашингтон
Финансы

Золото превысило $1500 за унцию впервые за шесть лет

В среду, 7 августа, золото на бирже Comex в Нью-Йорке подорожало на 1,3% до $1503,3 за унцию, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 09:37
Политика

Зеленский обсудил с Макроном встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 09:37
Политика

Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию

Обновлено вчера в 14:30
Авто

Немецкие дилеры Lada перейдут на китайские авто

Как сообщает портал «Колеса.ру», в шоу-румах немецкого импортера LADA Automobile GmbH наряду с нераспроданными российскими моделями с октября появятся китайские микроавтобусы и фургоны Joylong, которые по своему дизайну напоминают Toyota Hiace и Toyota Alphard предыдущих поколений соответственно.
Обновлено в 04:27
Политика

На курортах Кавминвод есть проблема с канализацией — глава Ставрополья

Обновлено в 08:23
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Обновлено в 06:38
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Происшествия

У горящего битумохранилища в Дзержинском обрушилась крыша

В подмосковном Дзержинском обрушилась кровля в битумном хранилище возле ТЭЦ-22.
Обновлено в 07:48
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца

Подозреваемого привезли на место преступления, сообщила сестра Круга Ольга Медведева. Дом на улице Освобождения, где жил певец, оцепили.
Обновлено в 03:47
Наука

Ученые развенчали один из самых популярных мифов о кофе

Согласно выводам специалистов, употребление кофе или чая за четыре часа до сна не оказывает негативного воздействия на человека.
Обновлено в 07:37
Авто

Россиянка отсудила за ржавый Kia Rio 1,5 миллиона рублей

Жительница Орла взыскала с производителя– компании «Хенде Мотор Мануфактуринг Рус» за коррозию на своем KIA Rio 1,56 млн рублей.
Обновлено в 07:28
Политика

Зеленский пообещал упростить получение разрешений на поездки в Крым

В ближайшее время Верховная рада закрепит на законодательном уровне упрощение получения разрешений на посещение Крыма гражданами Украины.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Автобус с туристами попал в ДТП в Турции: шестеро россиян пострадали

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генконсульство России в Анталье.
Обновлено в 03:23
Культура

Российский хореограф создал благотворительный фонд поддержки искусств

Сергей Полунин, хореограф и артист балета, создал фонд для того, чтобы поддержать талантливых детей по всей России.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

США направили авианосец Ronald Reagan в Южно-Китайское море

Ударная группа во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan направлена в акваторию Южно-Китайского моря.
Обновлено вчера в 16:20
Общество

Москвичей предупредили о погодном коллапсе

Обновлено в 07:25
Футбол

«Спартак» заинтересован в двух игроках «Славии»

По информации "СЭ", "Спартак" проявляет интерес к двум футболистам пражской "Славии". Это опорные полузащитники Алекс Крал и Томаш Соучек.
Обновлено в 07:42
Кино

Планы Disney переснять «Один дома» разозлили фанатов

Отмечается, что, помимо «Один дома», Disney планирует переснять «Ночь в музее», «Оптом дешевле» и «Дневник слабака».
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Общество

Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги

Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Технологии

МТС займется производством медиаконтента

Телекоммуникационная компания МТС анонсировала структуру "МТС Медиа", которая займется производством и распространением видеоконтента.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов сделал видео в честь двенадцатилетия сына

В честь двенадцатилетия мальчика актер опубликовал в Instagram видео, составленное из фотографий его жены Ольги Дроздовой и наследника.
Обновлено в 09:55
Общество

Метеоролог назвал причину аномальной погоды в России

Аномально холодное лето в Центральной России связано с «небесной механикой».
Обновлено в 10:09
Политика

Для российских школьников написали Конституцию в стихах

Отмечается, что такая Конституция будет изучаться детьми от 8 до 14 лет на факультативных занятиях.
Обновлено в 03:21
Общество

Володин отправил саратовских чиновников лично достраивать стадион

Обновлено в 09:43
Происшествия

Суд удовлетворил ходатайство экс-замминистра культуры Пирумова об УДО

Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Борис Корчевников попал в дорожную аварию

Обновлено в 09:04
Общество

Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Обновлено в 06:52
Происшествия

В Тюменской области током убило тысячу свиней

В Тюменской области массово погибли свиньи.
Обновлено в 06:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Карл Дженкинсон
Финский футболист
Английский и финский футболист, защитник клуба «Арсенал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ноттингем Форест
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Ноттингем. Один из 10 самых успешных клубов в истории английского футбола. Лучшим периодом в истории клуба считается «эра» Брайана Клафа, с которым «Ноттингем Форест» выиграл два Кубка европейских чемпионов, Суперкубок УЕФА, четыре Кубка Футбольной лиги, два Кубка полноправных членов, Суперкубок Англии, а также впервые в своей истории стал чемпионом Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное