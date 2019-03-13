Нотариусов заставят сообщать о странных сделках в РосфинмониторингМойка78 05:16

В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев. В службе также напоминают участникам рынка о том, что при информировании Росфинмониторинга о подозрительных сделках запрещено говорить об этом клиентам.

с чего всё началось

В качестве оснований для усиления контроля за сделками по покупке недвижимости стал большой объемок сделок с наличными, занижение стоимости квартиры и т.д. Так как риэлторы часто не знают о цене объекта недвижимости, являясь посредниками сделки, Росфинмониторинг хочет задействовать в контроле над ней нотариусов.

Нотариусов заставят сообщать о странных сделках в Росфинмониторинг

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