Армия и оружие
Носитель «Посейдона» спущен на водуLenta.ru 07:54
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что корабль станет первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».
Читать в источнике
Оценить269
С приемом на вооружение этого корабля Российская Федерация увеличит свои возможности по изучению Мирового океана, в том числе и в Арктике.
— Алексей Буриличев, военачальникРИА Новости 11:38
Подробнее о событии
Показать все источники
В условиях особой секретности на Севмаше спустили на воду атомную подлодку «Белгород»
Новости Архангельска 29.ru08:47
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Политика
Путин посетил Суворовское училище в Петербурге
Президент России Владимир Путин 23 апреля побывал в Санкт-Петербургском Суворовском училище, сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 10:12
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» возглавил строй кораблей на параде в Китае
Новейший головной фрегат «Адмирал Горшков» возглавил строй иностранных кораблей на морском параде по случаю 70-летия ВМС Китая.
Обновлено в 08:10
Экономика
Росстат: продукты питания в марте подорожали на 0,6%
Продукты питания в России подорожали в марте на 0,6%, а в странах ЕС подешевели на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:22
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина
Обновлено вчера в 22:00
Наука
Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами
Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено вчера в 10:04
Шоу-бизнес
Сергей Гармаш отменил творческую встречу из-за болезни
Народный артист РФ слег с температурой, и ему пришлось отказаться от творческой встречи с сотрудниками завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде 23 апреля.
Обновлено в 04:37
Политика
На Украине подали иск о национализации фабрики Roshen в Киеве
Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о «признании незаконной приватизации» кондитерской фабрики им. Карла Маркса действующим президентом Украины Петром Порошенко, сообщается на сайте политического объединения.
Обновлено в 12:00
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:50
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Политика
Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков
На прошлой неделе украинские власти обратились в Международный трибунал, потребовав немедленного освобождения Москвой моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Авто
Илон Маск запустит сервис беспилотного такси
Глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) анонсировал сервис беспилотных такси и представил полноценный автопилот.
Обновлено в 03:37
Общество
ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Политика
В России суд впервые назначил штраф по закону о неуважении к власти
Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Юрия Картыжева по закону о неуважении власти.
Обновлено в 13:22
Транспорт
ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми
Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Экономика
Росстат пересчитал реальные доходы россиян с 2013 года
Росстат пересчитал реальные доходы россиян с 2013 года по новой методике, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
Генерал США Волтерс рассказал о уязвимостях армии НАТО перед РФ
Генерал армии США, командующий Военно-воздушными силами страны в Европе и Африке Тод Волтерс указал на недостаток военной мощи Вашингтона для отражения возможной российской атаки, сообщает "Политэксперт" Генерал заявил, что армии Вашингтона не хватит огневой мощи и людей для того, чтобы отразить атаку со стороны Российской Федерации в том случае, если она состоится.
Обновлено в 12:50
Общество
Дмитрий Быков выйдет в эфир радиостанции «Эхо Москвы» 25 апреля
Писатель Дмитрий Быков, госпитализированный 16 апреля в Уфе, выйдет в эфир "Эха Москвы" в четверг, 25 апреля.
Обновлено в 07:39
Футбол
Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки требованиям закона
Все уголовное дело с юридической точки зрения расследовалось вопреки требованиям закона.
Обновлено в 12:51
Теннис
Александр Зверев вылетел с турнира в Барселоне во втором круге
Чилиец Николас Харри пробился в третий круг теннисного турнира в Барселоне с призовым фондом более 2,7 миллиона евро.
Обновлено в 12:57
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Казани при пожаре в жилом доме погибли три человека
Обновлено в 12:15
Авто
Porsche готовит электрические 718 Boxster и Cayman
Компания Porsche работает над полностью электрическими версиями 718 Boxster и 718 Cayman. Обе модели будут готовы к запуску в 2022 году.
Обновлено в 04:30
Транспорт
Скидку для нарушителей ПДД могут отменить
У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
Обновлено в 07:07