Футбол
«Норвич» вышел в английскую премьер-лигуСпорт-Экспресс вчера в 16:26
"Норвич" выиграл у "Блэкберна" в матче 45-го тура английского чемпионшипа. Таким образом, клуб за тур до конца сезона обеспечил себе место в премьер-лиге.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:26, Ашберн
Политика
Росгвардия предлагает засекретить свои госзакупки
Росгвардия предлагает засекретить свои закупки.
Обновлено 26 апреля в 21:33
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Путин обещает упрощенное гражданство РФ для всех украинцев
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, но и всем украинцам.
Обновлено вчера в 05:01
Музыка
Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 22:22
Футбол
Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ в финале Кубка Франции
Неймар стал автором одного из голов своей команды в матче. Ранее «Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболу.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Петербурге
Обновлено в 03:31
Происшествия
На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита»
В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:17
Авто
Из внедорожника Mercedes G-Class сделали авто для туристов
Немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-Class идеально подходит для выполнения такой задачи.
Обновлено вчера в 13:57
Шоу-бизнес
У МакSим случилась потеря памяти после ДТП
Обновлено вчера в 11:13
Политика
СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле
Обновлено вчера в 12:00
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 02:36
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Политика
Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Хоккей
Вячеслав Быков: «Если Михеев превосходит Ковальчука, то берите Михеева, а не Ковальчука»
Заслуженный тренер России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 03:54
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Волкер призвал Киев освободить людей в Донбассе от страданий
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинское правительство должно сделать все возможное для того, чтобы освободить жителей Донбасса от страданий, «вызванных российской агрессией».
Обновлено в 02:49
Религия
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя
Частица благодатного огня из Иерусалима была доставлена в храм Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Футбол
«Зенит» сыграет с самарскими «Крыльями Советов»
В воскресенье, 28 апреля, футбольный клуб «Зенит» сыграет с самарским ФК «Крылья Советов» на стадионе на Крестовском острове.
Обновлено в 04:23
Религия
Православные отмечают сегодня Святую Пасху Христову
Сегодня православные всего мира отмечают Светлое Христово Воскресенье — Святую Пасху Христову.
Обновлено вчера в 23:02
Культура
Виктор Сухоруков впал в депрессию после перелома руки
После неудачного падения во время спектакля Виктор Сухоруков сильно повредил руку и несколько недель был вынужден ходить в гипсе.
Обновлено в 02:30
Автоспорт
Квят стал шестым в квалификации Гран-при Азербайджана
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
В Казани женщина с коляской угодила под колеса автомобиля
Местная жительница с ребенком в коляске перебегала семиполосную магистраль в неположенном месте В Казани на улице Вишневского женщина с коляской попала под колеса автомобиля.
Обновлено в 03:06
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса в России
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса на рынке РФ.
Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие
Telegraph сообщила о возможности новых терактов по сценарию Шри-Ланки
Разведслужбы предполагают, что боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке.
Обновлено вчера в 20:55
Политика
Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Общество
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе
Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночная температура в начале предстоящей недели опустится ниже 0 °С в Московском регионе.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок
Обновлено вчера в 14:37