Футбол

«Норвич» вышел в английскую премьер-лигуСпорт-Экспресс вчера в 16:26

"Норвич" выиграл у "Блэкберна" в матче 45-го тура английского чемпионшипа. Таким образом, клуб за тур до конца сезона обеспечил себе место в премьер-лиге.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Норвич» вышел в английскую премьер-лигу

Спорт-Экспрессвчера в 16:26

«Норвич» вышел в премьер-лигу

Советский спортвчера в 16:59

«Норвич» вышел в премьер-лигу

Матч ТВвчера в 16:52

«Норвич Сити» вышел в английскую Премьер-лигу

Sport24.ruвчера в 16:40

«Норвич» обеспечил себе выход в Английскую Премьер-лигу

РИА Новостивчера в 17:26

«Норвич Сити» оформил путёвку в английскую Премьер-лигу

Sport.ruвчера в 18:28

«Норвич» вернулся в АПЛ спустя 3 года

Sports.ruвчера в 17:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:51, Ашберн
Музыка

Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»

Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено 26 апреля в 11:51
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Общество

В Подмосковье в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие один-два часа с сохранением вечером и ночью местами по Московской области ожидается гроза с дождём, усиление ветра при грозе до 17 м/с», — отметили в ведомстве.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

Пожар в распределительном центре в Воронежской области локализован

Пожарные смогли локализовать в воскресенье пожар, возникший в распределительном центре "Магнит" в селе Нечаевка Воронежской области.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

В Крыму поделились ожиданиями от новой власти на Украине

Вице-спикер уверен, что рано или поздно на Украине к власти придут прагматики, которые признают братские связи народов России и Украины.
Обновлено в 00:07
Происшествия

В Приамурье задержали мужчину, угрожавшего ножом полицейским

Мужчина с ножом угрожал сотрудникам полиции в селе Екатеринославка Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено 26 апреля в 19:17
Религия

Путин поздравил православных с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Здоровье

Переносчик опасных заболеваний поменял тактику при нападении на горожан

По наблюдениям специалистов Роспотребнадзора, за последнюю неделю клещи, от укусов которых страдали горожане, "поменяли тактику нападений".
Обновлено в 02:27
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Гаджеты

OnePlus подтвердила в тизере тройную тыльную камеру OnePlus 7 Pro

Точная дата выхода нового продукта компании Oneplus пока неизвестна, но ранее известные журналисты из Индии утверждали, что анонс Oneplus 7 Pro планируется на 14 мая этого года, а его выпуск на 22 мая.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме

Обновлено вчера в 22:45
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, завершил вечером в субботу (по парижскому времени) пересечение Атлантического океана в бочке.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено вчера в 09:04
Политика

Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты

Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.
Обновлено в 01:20
Футбол

Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок

После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Наука

Сжатие кристаллов укажет на колебания фундаментальных постоянных

Колебания постоянной тонкой структуры и отношение масс протона и электрона предложили искать по изменениям параметров кристаллической решетки — грубо говоря, по сжатию и расширению различных кристаллов.
Обновлено 26 апреля в 10:52
Общество

Рабочая неделя в Приморье начнется с дождей

Как пишет «Примпогода», в понедельник, 29 апреля, во Владивостоке ожидается переменная облачность, а вечером возможен дождь: вероятность 40%.
Обновлено в 01:18
Политика

В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие

Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

В Уфе пропавшая семья из пяти человек обнаружена убитой

Обновлено вчера в 07:27
Баскетбол

Определились четвертьфинальные пары плей-офф Единой лиги ВТБ

Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика

СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле

Обновлено вчера в 12:00
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса в России

Машина заняла первое место в топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса на рынке РФ.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия

Пожар произошел на кровле Никитского храма в подмосковной Коломне

Обновлено в 01:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Норвич Сити
Спортивный клуб
Norwich City Football Club
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное