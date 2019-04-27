Футбол
«Норвич» вышел в английскую премьер-лигуСпорт-Экспресс вчера в 16:26
"Норвич" выиграл у "Блэкберна" в матче 45-го тура английского чемпионшипа. Таким образом, клуб за тур до конца сезона обеспечил себе место в премьер-лиге.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:51, Ашберн
Музыка
Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»
Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено 26 апреля в 11:51
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Общество
В Подмосковье в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер
«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие один-два часа с сохранением вечером и ночью местами по Московской области ожидается гроза с дождём, усиление ветра при грозе до 17 м/с», — отметили в ведомстве.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
Пожар в распределительном центре в Воронежской области локализован
Пожарные смогли локализовать в воскресенье пожар, возникший в распределительном центре "Магнит" в селе Нечаевка Воронежской области.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
В Крыму поделились ожиданиями от новой власти на Украине
Вице-спикер уверен, что рано или поздно на Украине к власти придут прагматики, которые признают братские связи народов России и Украины.
Обновлено в 00:07
Происшествия
В Приамурье задержали мужчину, угрожавшего ножом полицейским
Мужчина с ножом угрожал сотрудникам полиции в селе Екатеринославка Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено 26 апреля в 19:17
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Здоровье
Переносчик опасных заболеваний поменял тактику при нападении на горожан
По наблюдениям специалистов Роспотребнадзора, за последнюю неделю клещи, от укусов которых страдали горожане, "поменяли тактику нападений".
Обновлено в 02:27
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Гаджеты
OnePlus подтвердила в тизере тройную тыльную камеру OnePlus 7 Pro
Точная дата выхода нового продукта компании Oneplus пока неизвестна, но ранее известные журналисты из Индии утверждали, что анонс Oneplus 7 Pro планируется на 14 мая этого года, а его выпуск на 22 мая.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме
Обновлено вчера в 22:45
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, завершил вечером в субботу (по парижскому времени) пересечение Атлантического океана в бочке.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты
Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.
Обновлено в 01:20
Футбол
Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок
После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Наука
Сжатие кристаллов укажет на колебания фундаментальных постоянных
Колебания постоянной тонкой структуры и отношение масс протона и электрона предложили искать по изменениям параметров кристаллической решетки — грубо говоря, по сжатию и расширению различных кристаллов.
Обновлено 26 апреля в 10:52
Общество
Рабочая неделя в Приморье начнется с дождей
Как пишет «Примпогода», в понедельник, 29 апреля, во Владивостоке ожидается переменная облачность, а вечером возможен дождь: вероятность 40%.
Обновлено в 01:18
Политика
В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие
Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
В Уфе пропавшая семья из пяти человек обнаружена убитой
Обновлено вчера в 07:27
Баскетбол
Определились четвертьфинальные пары плей-офф Единой лиги ВТБ
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика
СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле
Обновлено вчера в 12:00
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Хоккей
Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса в России
Машина заняла первое место в топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса на рынке РФ.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено вчера в 03:19