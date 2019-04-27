Футбол

«Норвич» вышел в английскую премьер-лигуСпорт-Экспресс 16:26

"Норвич" выиграл у "Блэкберна" в матче 45-го тура английского чемпионшипа. Таким образом, клуб за тур до конца сезона обеспечил себе место в премьер-лиге.
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«Норвич» обеспечил себе выход в Английскую Премьер-лигу

РИА Новости17:26

«Норвич Сити» оформил путёвку в английскую Премьер-лигу

Sport.ru18:28

«Норвич» вышел в премьер-лигу

Матч ТВ16:52

«Норвич Сити» вышел в английскую Премьер-лигу

Sport24.ru16:40

«Норвич» вышел в английскую премьер-лигу

Спорт-Экспресс16:26

«Норвич» вышел в премьер-лигу

Советский спорт16:59

«Норвич» вернулся в АПЛ спустя 3 года

Sports.ru17:02
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:17, Ашберн
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Музыка

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено в 01:28
Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Политика

National Interest рассказал, как «помирить» Россию и США

США могут «помирить» с Москвой признание Крыма частью России и остановка расширения НАТО.
Обновлено в 21:32
Автоспорт

Квят показал шестой результат в квалификации «Формулы-1» в Баку

Обновлено в 14:46
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Происшествия

Крупный пожар в Воронежской области локализован

Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.
Обновлено в 22:00
Наука

Вакцину против рака толстой кишки успешно протестировали на людях

В результате был проведен первый этап испытаний, в которых участниками стали добровольцы с диагностированной первой и второй стадией колоректального рака.
Обновлено в 11:34
Игры

В Humble Bundle бесплатно раздают Gone Home

На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача квеста Gone Home.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Стрельба произошла в синагоге Калифорнии

В синагоге калифорнийского города Повэй произошла стрельба.
Обновлено в 18:17
Политика

Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ

Обновлено в 18:48
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 13:37
Происшествия

На юго-западе Китая человек погиб в результате нападения дикого слона

Обновлено в 11:08
ЖКХ

Вывоз мусора – коммунальная услуга, не спешите платить, если она вам не оказана

В администрации Кусинского района прошла встреча со старшим специалистом ООО «ЦКС» Т. А. Матвеевой и представителем транспортной компании, осуществляющей вывоз мусора, Ю. Д. Ртищевым.
Обновлено в 21:34
Космос

Запуск спутника «Глонасс-М» с Плесецка отложили на 2 недели

Запуск навигационного спутника "Глонасс-М" переносится на две недели.
Обновлено в 20:08
Политика

Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено в 21:58
Здоровье

Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Канаде

Не менее 73 человек заразились сальмонеллезом в Канаде. Вспышка этой кишечной инфекции зафиксирована в шести регионах страны.
Обновлено в 21:37
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:35
Политика

В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием

Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
Обновлено в 14:52
Космос

Уфологи рассмотрели базу НЛО на острове Пасхи

Уфологи на опубликованных Европейским космическим агентством снимках рассмотрели на острове Пасхи базу инопланетян.
Обновлено в 03:35
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Музыка

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Певец считает, что из девочки при ее средних музыкальных способностях мог бы выйти неплохой дизайнер или переводчик.
Обновлено в 18:08
Шоу-бизнес

«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала

Обновлено в 10:18
Наука

Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах

Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.
Обновлено в 14:22
Авто

Автоэксперт посоветовал, как можно сэкономить на визите в автосервис

Известный автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал изданию iReactor, когда можно сэкономить на обслуживании автомобиля, а в каких случаях, наоборот, лучше переплатить.
Обновлено в 10:47
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено в 12:48
Политика

Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:51
Политика

Байден опередил Трампа в опросе избирателей

Демократ Джо Байден опережает президента США Дональда Трампа на шесть пунктов в опросе американских избирателей, проведенном газетой The Hill.
Обновлено в 19:45
Армия и оружие

Telegraph: боевики ИГ могут атаковать курорты стран Азии и Африки

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планируют осуществлять вылазки на курортах стран Азии и Африки, взяв за основу модель организации терактов на Шри-Ланке.
Обновлено в 19:55
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