«Норвич» вышел в английскую премьер-лигуСпорт-Экспресс 16:26

"Норвич" выиграл у "Блэкберна" в матче 45-го тура английского чемпионшипа. Таким образом, клуб за тур до конца сезона обеспечил себе место в премьер-лиге.

Музыка После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка "Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.

Политика Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Политика National Interest рассказал, как «помирить» Россию и США США могут «помирить» с Москвой признание Крыма частью России и остановка расширения НАТО.

Происшествия В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

Происшествия Крупный пожар в Воронежской области локализован Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.

Наука Вакцину против рака толстой кишки успешно протестировали на людях В результате был проведен первый этап испытаний, в которых участниками стали добровольцы с диагностированной первой и второй стадией колоректального рака.

Игры В Humble Bundle бесплатно раздают Gone Home На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача квеста Gone Home.

Происшествия Стрельба произошла в синагоге Калифорнии В синагоге калифорнийского города Повэй произошла стрельба.

Шоу-бизнес Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.

ЖКХ Вывоз мусора – коммунальная услуга, не спешите платить, если она вам не оказана В администрации Кусинского района прошла встреча со старшим специалистом ООО «ЦКС» Т. А. Матвеевой и представителем транспортной компании, осуществляющей вывоз мусора, Ю. Д. Ртищевым.

Политика Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.

Шоу-бизнес Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.

Здоровье Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Канаде Не менее 73 человек заразились сальмонеллезом в Канаде. Вспышка этой кишечной инфекции зафиксирована в шести регионах страны.

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Политика В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.

Космос Уфологи рассмотрели базу НЛО на острове Пасхи Уфологи на опубликованных Европейским космическим агентством снимках рассмотрели на острове Пасхи базу инопланетян.

Футбол «Барселона» стала чемпионом Испании по футболу «Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.

Музыка Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу Певец считает, что из девочки при ее средних музыкальных способностях мог бы выйти неплохой дизайнер или переводчик.

Наука Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.

Авто Автоэксперт посоветовал, как можно сэкономить на визите в автосервис Известный автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал изданию iReactor, когда можно сэкономить на обслуживании автомобиля, а в каких случаях, наоборот, лучше переплатить.

Политика Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".

Политика Байден опередил Трампа в опросе избирателей Демократ Джо Байден опережает президента США Дональда Трампа на шесть пунктов в опросе американских избирателей, проведенном газетой The Hill.