«Норвич» вышел в английскую премьер-лигуСпорт-Экспресс 16:26

"Норвич" выиграл у "Блэкберна" в матче 45-го тура английского чемпионшипа. Таким образом, клуб за тур до конца сезона обеспечил себе место в премьер-лиге.

Политика Путин заявил о желании подискутировать с Зеленским Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хотел бы подискутировать с новым лидером Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия Стрельба произошла в синагоге Калифорнии В синагоге калифорнийского города Повэй произошла стрельба.

Политика Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.

Политика Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Авто Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.

Авто Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы Как выяснилось, почти половина (42%) российских автомобилистов каждый месяц тратит на заправку автомобиля более 4 тысяч рублей в месяц.

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».

Армия и оружие В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «срывании погон» курсантами в рязанском училище Воздушно-десантных войск, об этом свидетельствуют проверки, проведённые комиссией ведомства.

Религия Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".

Общество Жизнь наладится, но не у всех: гороскоп от Павла Глоба на май Впереди самый последний весенний месяц май, на который многие знаки Зодиака планируют грандиозные планы Астролог Павел Глоба составил свое предсказание на данный период, где подробно расписал, к чему стоит готовиться многим созвездиям в предстоящем месяце.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.

Происшествия В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

Общество В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Политика Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе» По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".

Политика Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.

Футбол «Барселона» стала чемпионом Испании по футболу «Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.

Хоккей «Даллас» победил «Сент-Луис» и сравнял счет в серии Результативными действиями россияне не отметились. "Даллас" сравнял счет в серии - 1-1. Два следующих матча состоятся на площадке "Старз".