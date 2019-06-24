Футбол
«Норвич» подписал нападающего сборной ШвейцарииСпорт-Экспресс 15:16
Нападающий "Боруссии" Менхенгладбах Йосип Дрмич продолжит карьеру в "Норвиче". С 26-летним форвардом сборной Швейцарии подписан трехлетний контракт, сообщает официальный сайт "канареек". Футболист перебрался в английский клуб на правах свободного агента.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:19, Вашингтон
Экономика
Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля
Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек и составит 2,04 рубля за км. Об этом 24 июня сообщили в Минтрансе.
Обновлено в 15:54
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ПАСЕ начала обсуждать 222 поправки к проекту по российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы начала обсуждение 222 поправок к проекту доклада, представляющего российской делегации возможность приехать на июньскую сессию ПАСЕ.
Обновлено в 14:46
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Концерн «Калашников» показал ударный беспилотник-камикадзе «Ланцет»
Концерн «Калашников» представил первый в России барражирующий дрон с функцией боеприпаса под обозначением «ZALA Ланцет», сообщает 24 июня РИА Новости.
Обновлено в 15:08
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Игры
Русскоязычные игроки WoW Classic получат отдельный сервер и клиент
Blizzard выпустила новый официальный блогпост о WoW Classic и объявила, что у "классики" не будет разноязычных серверов - все будут играть на общем англоязычном сервере.
Обновлено в 03:51
Общество
Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Происшествия
Автобус с детьми загорелся под Ростовом
В Ростовской области загорелся автобус с детьми. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:56
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ
Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
Обновлено в 06:31
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Технологии
МТС поменял логотип и слоган впервые за 13 лет
Предыдущий логотип и слоган компании продержались 13 лет: в 2006 году МТС сменила логотип с буквами на желтом фоне на белое яйцо.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе опубликовал редкое фото со своими родителями
Сегодня Валерий поделился редким фото с матерью и отцом.
Обновлено в 06:10
Космос
NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе
NASA подтвердило сообщения СМИ о том, что учены обнаружили в атмосфере Марса метан, который обычно говорит о наличии живых организмов.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Москвичей угостили отравленной газировкой
В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
Обновлено в 15:25
Политика
Трамп объявил о введении санкций против лидера Ирана
США вводят санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено в 12:09
Экономика
Зарубежные экономисты предупредили о финансовом кризисе в России
В России может начаться новый финансовый кризис из-за распространения дешёвых кредитов и роста имущественного расслоения.
Обновлено в 11:41
Футбол
Полузащитник «Вольфсбурга» проходит просмотр в «Спартаке»
Обновлено в 16:12
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Обновлено в 09:08
Космос
SpaceX похоронит в космосе 152 человека во время запуска Falcon Heavy
Space Test Program 2 — это третий запуск самой тяжелой из ныне летающих ракет-носителей Falcon Heavy и пятый запуск SpaceX в интересах Министерства обороны США.
Обновлено в 15:11
Политика
Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери
Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45
Политика
Патрушев и Болтон обсудили ситуацию на Украине
Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник на двухдневные переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Израильского совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.
Обновлено в 15:34
Политика
Премьер Грузии оценил ситуацию с безопасностью для туристов России
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в интервью телекомпании «Имеди» заявил, что пребывание в стране безопасно для всех туристов, включая граждан России.
Обновлено в 15:55
Происшествия
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине.
Обновлено в 15:59
Политика
Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ
Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.
Обновлено в 10:44
Политика
Премьер Франции допустил отмену санкций против России
"Санкции — не постоянный режим" В ходе совместной пресс-конференции Филипп заявил, что не считает санкции против России чем-то постоянным, и отметил, что их можно отменить в любой момент.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Сочи
Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в ДТП пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетние.
Обновлено в 15:05
Спорт
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года примут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено в 12:06
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03