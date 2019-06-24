Футбол

«Норвич» подписал нападающего сборной ШвейцарииСпорт-Экспресс 15:16

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Нападающий "Боруссии" Менхенгладбах Йосип Дрмич продолжит карьеру в "Норвиче". С 26-летним форвардом сборной Швейцарии подписан трехлетний контракт, сообщает официальный сайт "канареек". Футболист перебрался в английский клуб на правах свободного агента.
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