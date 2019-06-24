Футбол
«Норвич» подписал нападающего сборной ШвейцарииСпорт-Экспресс 15:16
Нападающий "Боруссии" Менхенгладбах Йосип Дрмич продолжит карьеру в "Норвиче". С 26-летним форвардом сборной Швейцарии подписан трехлетний контракт, сообщает официальный сайт "канареек". Футболист перебрался в английский клуб на правах свободного агента.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:53, Вашингтон
Политика
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), нардеп Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил на русском языке.
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Депутаты Госдумы РФ обсудят нормативы жилищного строительства
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Мощный селевой поток обрушился на горный курорт в Сочи
Каменно-грязевой поток сошел в горах Сочи, на курорте «Роза Хутор».
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Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей
Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Обновлено в 15:46
Политика
У парламента Грузии продолжается акция протеста
Обновлено в 15:53
Политика
Члены СБ ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе
"Члены Совета осудили атаку на нефтяные танкеры, что представляет серьезную угрозу для морской навигации и энергопоставок", - сказал журналистам постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отаиби.
Обновлено в 17:20
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Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено в 15:09
Кино
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Обновлено в 07:28
Футбол
«Уфа» проиграла австрийскому «Хорну» в товарищеском матче
«Уфа» проиграла австрийскому клубу «Хорн» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу австрийцев.
Обновлено в 13:57
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Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
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В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
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Музыка
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Обновлено в 12:30
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Мэй назвала преимущество членства России в Совете Европы
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что благодаря членству России в Совете Европы международное сообщество сможет привлечь ее «к ответственности за нарушение прав человека».
Обновлено в 16:56
Авто
Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma
Ford представил предварительную версию Puma 2020 года в начале этого года в рамках отдельного мероприятия в Амстердаме, где к презентации присоединились Kuga следующего поколения и европейская версия Explorer PHEV.
Обновлено в 05:38
Технологии
МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
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Аршавин отказал двухлетней дочери в прописке
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Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
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