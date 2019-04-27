Футбол

«Норвич» обеспечил себе выход в Английскую Премьер-лигуРИА Новости вчера в 17:26

"Норвич" обыграл "Блэкберн" в 45-м туре Чемпионшипа (второй дивизион чемпионата Англии по футболу) и гарантировал себе возвращение в премьер-лигу в будущем сезоне. Встреча, прошедшая в субботу в Норвиче, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.
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«Норвич Сити» вышел в английскую Премьер-лигу

Чемпионатвчера в 20:37

«Норвич Сити» вышел в английскую Премьер-лигу

Sport24.ruвчера в 16:40

«Норвич» вышел в премьер-лигу

Советский спортвчера в 16:59

«Норвич» вышел в премьер-лигу

Матч ТВвчера в 16:52

«Норвич» обеспечил себе выход в Английскую Премьер-лигу

РИА Новостивчера в 17:26

«Норвич Сити» оформил путёвку в английскую Премьер-лигу

Sport.ruвчера в 18:28

«Норвич» сыграет в АПЛ в следующем сезоне

Бомбардир.рувчера в 16:36
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Происшествия

Число погибших из-за вируса Эболы в ДРК с лета превысило 900 человек

Свыше 900 человек погибло с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 05:13
Музыка

Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»

Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

В США совершено вооруженное нападение на синагогу, есть погибшие

27 апреля, на исходе празднования еврейской Пасхи, в США было совершено вооруженное нападение на синагогу, расположенную в пригороде Сан-Диего.
Обновлено в 01:32
Происшествия

В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»

В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Культура

Итоги «Голоса» считала петербургская компания

Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера

В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
Обновлено в 04:00
Музыка

Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»

Обновлено 26 апреля в 22:22
Политика

Зеленский стал поваром в Турции

Обновлено в 05:14
Политика

Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Общество

Медведев поручил откорректировать график работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение откорректировать графики работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 07:44
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Безрассудную мать с ребенком сбили на магистрали в Казани

Обновлено в 04:13
Общество

Cirque du Soleil изменит костюмы для гастролей в Саудовской Аравии

Представитель цирка Cirque du Soleil Зеф Гонсалес прокомментировал специфику предстоящих гастролей в Саудовской Аравии.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»

Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Культура

Рудковская назвала мерзкой травлю дочери Алсу после победы в «Голосе»

Как сообщает информационный портал «Супер.ру», Рудковская заявила, что события вокруг победы Микеллы Абрамовой в «Голосе» отвратительны.
Обновлено вчера в 11:39
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Недвижимость

Съемные квартиры выросли в цене

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
Шоу-бизнес

Семен Слепаков вышел в свет с женой после слухов о разводе

Неделю назад Ксения Собчак в эфире одного из федеральных каналов сделала неожиданное заявление о разводе Семена Слепакова.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге

Обновлено в 05:08
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Религия

Путин поздравил россиян с Пасхой

Владимир Путин поздравил с Пасхой всех христиан, отмечающих Светлое Христово Воскресение, передает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 02:23
Политика

В ФРГ связали «Северный поток-2» с будущим немецкой экономики

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг поддержала «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 09:49
Шоу-бизнес

Певица МакSим потеряла память после ДТП

Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Музыка

Рэпера Басту очень ждут в колонии Нижнего Тагила

Обновлено в 03:56
Политика

В Крыму рассказали об ожиданиях от Зеленского

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, какие у полуострова ожидания от победителя украинских выборов Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:26
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Высший дивизион Английской футбольной лиги и второй по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии после Премьер-лиги.
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