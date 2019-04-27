«Норвич» обеспечил себе выход в Английскую Премьер-лигуРИА Новости вчера в 17:26

"Норвич" обыграл "Блэкберн" в 45-м туре Чемпионшипа (второй дивизион чемпионата Англии по футболу) и гарантировал себе возвращение в премьер-лигу в будущем сезоне. Встреча, прошедшая в субботу в Норвиче, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

«Норвич» обеспечил себе выход в Английскую Премьер-лигу

Происшествия Число погибших из-за вируса Эболы в ДРК с лета превысило 900 человек Свыше 900 человек погибло с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает министерство здравоохранения страны.

Музыка Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети» Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.

Происшествия В США совершено вооруженное нападение на синагогу, есть погибшие 27 апреля, на исходе празднования еврейской Пасхи, в США было совершено вооруженное нападение на синагогу, расположенную в пригороде Сан-Диего.

Происшествия В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита» В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».

Культура Итоги «Голоса» считала петербургская компания Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.

Происшествия В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.

Политика Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.

Общество Медведев поручил откорректировать график работы детсадов и школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение откорректировать графики работы школ и детских садов.

Происшествия Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.

Общество Cirque du Soleil изменит костюмы для гастролей в Саудовской Аравии Представитель цирка Cirque du Soleil Зеф Гонсалес прокомментировал специфику предстоящих гастролей в Саудовской Аравии.

Происшествия Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины» Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.

Культура Рудковская назвала мерзкой травлю дочери Алсу после победы в «Голосе» Как сообщает информационный портал «Супер.ру», Рудковская заявила, что события вокруг победы Микеллы Абрамовой в «Голосе» отвратительны.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.

Происшествия На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.

Недвижимость Съемные квартиры выросли в цене Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.

Шоу-бизнес Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.

Шоу-бизнес Семен Слепаков вышел в свет с женой после слухов о разводе Неделю назад Ксения Собчак в эфире одного из федеральных каналов сделала неожиданное заявление о разводе Семена Слепакова.

Политика В Германии предложили новую стратегию по Донбассу Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.

Религия Путин поздравил россиян с Пасхой Владимир Путин поздравил с Пасхой всех христиан, отмечающих Светлое Христово Воскресение, передает пресс-служба главы государства.

Шоу-бизнес Певица МакSим потеряла память после ДТП Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.