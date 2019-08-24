Футбол

«Норвич» и «Челси» забили пять голов на двоихSoccer.ru 09:28

"Норвич" уступил "Челси" в матче 3-го тура АПЛ.
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«Челси» одержал первую победу в сезоне

Советский спорт09:26

Лэмпард одержал первую победу в «Челси» и уже изменил команду. В атаке решают три новых игрока

Sport24.ru10:05

Дубль Абрахама и роскошные финты Баркли – в обзоре матча «Норвич Сити» – «Челси»

Чемпионат11:17

«Челси» одержал первую победу в АПЛ под руководством Лэмпарда

Матч ТВ09:34

«Челси» выиграл первый матч под руководством Лэмпарда в чемпионате Англии

Спорт-Экспресс09:28

Абрахам сделал дубль за «Челси», у Маунта 2 гола в 2 матчах АПЛ

Sports.ru07:39

«Норвич» и «Челси» забили пять голов на двоих

Soccer.ru09:28
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
Происшествия

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Политика

В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Пилот погиб при крушении вертолета Ми-2 на Кубани

Позднее в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ "Интерфаксу" подтвердили гибель пилота при крушении вертолета в Каневском районе Краснодарского края.
Обновлено в 12:12
Футбол

«Бордо» обыграл «Дижон», «Анже» разгромил «Мец»

«Амьен» уступил «Нанту» со счетом 1:2. После этого тура «Анже» занял 4-ю строчку в турнирной таблице лиги 1, набрав 6 очков.
Обновлено в 16:06
Единоборства

Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу

Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
Обновлено в 15:41
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

Россиянин задержан по подозрению в убийстве в Берлине

Суд Берлина выдал ордер на арест россиянина, подозреваемого в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит.
Обновлено в 14:14
Энергетика

Эстония начала закупать газ у «НОВАТЭКа»

Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia в сентябре получит груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской компании "НОВАТЭК" через Клайпедский терминал СПГ (Литва), заявил агентству BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс.
Обновлено вчера в 08:29
Общество

Торжественное открытие «Ночи кино» прошло в Москве

Торжественное открытие акции "Ночь кино" состоялось в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:41
Культура

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Здоровье

Онищенко назвал причины ожирения россиян

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал основные причины ожирения у россиян.
Обновлено в 12:57
Музыка

Эд Ширан выпустил клип на песню «Take Me Back to London»

23 августа музыкант опубликовал на YouTube-канале новый ролик на песню «Take Me Back to London».
Обновлено в 09:25
Спорт

Иванюк завоевал бронзу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги

Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк заработал миллионы на ее лечение

Друзья семьи рассказывают, что минимальная сумма гонорара за один ледовый спектакль у Чернышева составляет 100 тыс. рублей.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Калужской области убили ветерана войны

Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено в 14:39
Общество

Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам

Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Хабаровском крае

Обновлено в 13:57
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Происшествия

В Астраханской области нашли пропавшего португальца

Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 15:10
Кино

Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено в 07:57
Армия и оружие

Первые совместные учения ВМС США и стран АСЕАН пройдут в сентябре

Обновлено в 07:26
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Политика

Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов

На акции против замалчивания гомофобных преступлений в Санкт-Петербурге задержали более 10 человек, сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 11:59
Общество

Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет

Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Политика

Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе

Обновлено в 09:51
Футбол

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 13:55
Футбол

Гол Зе Луиша позволил «Порту» обыграть «Бенфику»

«Драконы» первыми воплотили в гол свой момент, и на 22-й минуте Зе Луиш счёт открыл.
Обновлено в 16:09
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» благодаря дублю Салаха

В центральном матче третьего тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле победил «Арсенал» со счетом 3:1.
Обновлено в 14:18
Экономика

Перу хочет поставлять в Россию декоративных рыб и гребешков

В ближайшее время перуанская сторона направит российскому ведомству перечень компаний, предложенных к инспекции.
Обновлено в 07:27
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