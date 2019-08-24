Футбол

«Норвич» и «Челси» забили пять голов на двоихSoccer.ru 09:28

"Норвич" уступил "Челси" в матче 3-го тура АПЛ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Челси» одержал первую победу в сезоне

Советский спорт09:26

«Норвич» и «Челси» забили пять голов на двоих

Soccer.ru09:28

Дубль Абрахама и роскошные финты Баркли – в обзоре матча «Норвич Сити» – «Челси»

Чемпионат11:17

«Челси» одержал первую победу в АПЛ под руководством Лэмпарда

Матч ТВ09:34

«Челси» выиграл первый матч под руководством Лэмпарда в чемпионате Англии

Спорт-Экспресс09:28

Абрахам сделал дубль за «Челси», у Маунта 2 гола в 2 матчах АПЛ

Sports.ru07:39

Лэмпард одержал первую победу в «Челси» и уже изменил команду. В атаке решают три новых игрока

Sport24.ru10:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Единоборства

Соперник Минакова сменился за несколько часов до боя

Обновлено в 14:48
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку

Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны.
Обновлено в 17:20
Кино

Фильм «Метро 2033» выйдет 1 января 2022 года

Обновлено вчера в 04:31
Единоборства

Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу

Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 15:37
Политика

Саммит G7 официально открылся во Франции

В Биаррице на юге Франции состоялось официальное открытие саммита G7. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:50
Политика

На Украине назвали главные недостатки Порошенко

У политика Петра Порошенко, ранее занимавшего пост президента Украины, есть два серьезных недостатка.
Обновлено в 15:27
Культура

Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine

Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие

КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты

Северная Корея заявила, что она провела успешные испытания новой сверхкрупной ракеты.
Обновлено в 17:34
Спорт

Иванюк завоевал бронзу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги

Обновлено в 16:06
Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Общество

Бывший король Испании перенес операцию на сердце

Бывший король Испании Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце.
Обновлено в 14:05
Политика

Шойгу прибыл в Кишинев на празднование 75-летия освобождения Молдавии

Ранее Додон сообщал, что в ходе визита Шойгу примет участие в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.
Обновлено в 05:00
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено в 15:57
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel

Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни

Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Политика

МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана

МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 12:08
Политика

Порошенко обратился к Зеленскому словами из Библии

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому словами из Библии.
Обновлено в 13:49
Кино

Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено в 07:57
Происшествия

Трап врезался в самолет в Шереметьево

Трап врезался в самолет в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 11:22
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол

Гурцкая: «Ларссон и Понсе — игроки не уровня „Спартака“, они не заиграют в команде»

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал уровень трех новичков «Спартака» — нападающих Джордана Ларссона, Эсекьеля Понсе и Андре Шюррле.
Обновлено в 16:10
Авто

УАЗ напомнил об уникальном УАЗ-915Б для военной авиации

Яркий пример – УАЗ-915Б с аэродромным передвижным агрегатом (АПА), построенный на базе ГАЗ-69 для электростартерного запуска авиационных двигателей.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове

Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.
Обновлено вчера в 07:59
Недвижимость

Стоимость нового жилья растет в России

В крупных городах России за месяц цены на новостройки увеличились в среднем на 1%, сообщает DEITA.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Калуге

Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Наука

Онлайн-знакомства обошли по популярности поиск партнеров через друзей

Онлайн-знакомства обогнали по популярности поиск партнеров через друзей, сообщается в исследовании, опубликованном на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе

Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
Обновлено в 10:41
Космос

Найден источник инопланетных сигналов из космоса

Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.
Обновлено вчера в 08:33
Политика

В Киеве стартовал «Марш защитников Украины»

В Киеве начался "Марш защитников Украины".
Обновлено в 06:18
Общество

Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам

Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Норвич Сити
Спортивный клуб
Norwich City Football Club
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное