Футбол
«Норвич» и «Челси» забили пять голов на двоихSoccer.ru 09:28
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Единоборства
Соперник Минакова сменился за несколько часов до боя
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку
Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны.
Обновлено в 17:20
Кино
Фильм «Метро 2033» выйдет 1 января 2022 года
Обновлено вчера в 04:31
Единоборства
Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 15:37
Политика
Саммит G7 официально открылся во Франции
В Биаррице на юге Франции состоялось официальное открытие саммита G7. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:50
Политика
На Украине назвали главные недостатки Порошенко
У политика Петра Порошенко, ранее занимавшего пост президента Украины, есть два серьезных недостатка.
Обновлено в 15:27
Культура
Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine
Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие
КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты
Северная Корея заявила, что она провела успешные испытания новой сверхкрупной ракеты.
Обновлено в 17:34
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Общество
Бывший король Испании перенес операцию на сердце
Бывший король Испании Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце.
Обновлено в 14:05
Политика
Шойгу прибыл в Кишинев на празднование 75-летия освобождения Молдавии
Ранее Додон сообщал, что в ходе визита Шойгу примет участие в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.
Обновлено в 05:00
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 12:08
Политика
Порошенко обратился к Зеленскому словами из Библии
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому словами из Библии.
Обновлено в 13:49
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Происшествия
Трап врезался в самолет в Шереметьево
Трап врезался в самолет в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 11:22
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
Гурцкая: «Ларссон и Понсе — игроки не уровня „Спартака“, они не заиграют в команде»
Агент Тимур Гурцкая прокомментировал уровень трех новичков «Спартака» — нападающих Джордана Ларссона, Эсекьеля Понсе и Андре Шюррле.
Обновлено в 16:10
Авто
УАЗ напомнил об уникальном УАЗ-915Б для военной авиации
Яркий пример – УАЗ-915Б с аэродромным передвижным агрегатом (АПА), построенный на базе ГАЗ-69 для электростартерного запуска авиационных двигателей.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове
Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.
Обновлено вчера в 07:59
Недвижимость
Стоимость нового жилья растет в России
В крупных городах России за месяц цены на новостройки увеличились в среднем на 1%, сообщает DEITA.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Наука
Онлайн-знакомства обошли по популярности поиск партнеров через друзей
Онлайн-знакомства обогнали по популярности поиск партнеров через друзей, сообщается в исследовании, опубликованном на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе
Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
Обновлено в 10:41
Космос
Найден источник инопланетных сигналов из космоса
Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.
Обновлено вчера в 08:33
Политика
В Киеве стартовал «Марш защитников Украины»
В Киеве начался "Марш защитников Украины".
Обновлено в 06:18
Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам
Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58