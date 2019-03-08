Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компанияхГазета.Ru 12:30

Подчеркивается, что размер данного ФНБ составляет $1 трлн. Ему принадлежат акции таких компаний, как BP, Shell и France's Total, а их стоимость оценивается в $37 млрд. Как отмечается, продажа активов будет означать, что зависимость от цен на нефть снизится.

Политика Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг арестовали за отказ дать показания Брэдли Мэннинг арестовали в Ираке весной 2010 года, где он проходил службу.

Политика Гуаидо прокомментировал отключение электричества в Венесуэле Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, появился перед сторонниками на митинге в Каракасе и заявил, что за отключение электричества в стране ответственны власти.

Происшествия Задержан бывший заместитель главы «Росгеологии» Горринг Руслан Горринг, который был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково.

Энергетика Венесуэла должна ConocoPhillips более $8 млрд за конфискацию нефтяных активов - арбитраж Венесуэла должна выплатить ConocoPhillips более 8 миллиардов долларов за конфискацию нефтяных активов в 2007 году, постановил в пятницу арбитражный трибунал Всемирного банка.

Хоккей СКА в шести матчах обыграл «Спартак» в первом раунде плей-офф КХЛ Петербургский СКА, несмотря на два поражения на старте серии, обыграл московский "Спартак" в 1/8 финала плей-офф КХЛ и вышел во второй раунд.

Политика Генсек ООН рассказал о нарушениях прав женщин в мире Несмотря на прогресс в области прав женщин, достигнутый в последние десятилетия, мужчины по-прежнему продолжают доминировать в мире, заявил в пятницу, 8 марта, генсек ООН Антониу Гутерриш.

Армия и оружие Глава Минобороны Чехии включил РФ в число главных угроз для НАТО Среди других опасностей для военно-политического блока Лубомир Метнар назвал терроризм и кибератаки Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар включил Россию в число главных угроз для НАТО.

Политика Премьер Италии рассказал о работе по отмене антироссийских санкций Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России, которые, по мнению итальянских правящих партий, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.

Спорт Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт.

Происшествия В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.

Политика Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.

Космос Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.

Политика Министр ВВС США уйдет в отставку Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что министр ВВС США Хезер Уилсон намерена уйти в отставку.

Спорт Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ в Загребе Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Загребе.

Политика США не исключают применения санкций против поддерживающих Мадуро стран Вашингтон пока не принимал решений о применении односторонних санкций в отношении стран, поддерживающих президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако американская администрация не исключает введения ограничительных мер в будущем.

Политика В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым российским.

Спорт Павлова ответила хейтерам в Instagram Чемпионка Европы-2019 в одиночной смешанной эстафете Евгения Павлова заявила, что не впускает в свою жизнь хейтеров.

Футбол «Енисей» прилетел в Самару на матч с «Крыльями Советов» без бутс Как сообщил пресс-секретарь «Енисея» Станислав Меркис, из-за того, что форму и бутсы отправили не прямым рейсом, а через Москву «Аэрофлотом», они еще не долетели до Самары.

Спорт Женская сборная США подала в суд на национальную федерацию футбола Гражданский иск подан в суд Лос-Анджелеса в Международный женский день, отмечает телеканал NBC.

Происшествия Один погиб и пятеро пострадали в результате ДТП в Подмосковье Один человек погиб и пять пострадали в результате ДТП в Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Московской области.

Политика День в истории. 8 марта: ликвидирована Украинская греко-католическая церковь Львовский собор Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) в марте 1946 года в нынешней Украине принято называть исключительно «псевдособором» и акцентировать, что его подготовку и проведение обеспечивали органы советской власти и госбезопасности.

Футбол «Тоттенхэм» проведет первый матч на новом стадионе в начале апреля Футболисты лондонского "Тоттенхэма" проведут первый матч на новом стадионе в начале апреля, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Спорт Россия выиграла медальный зачет Универсиады Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.

Энергетика Импорт сжиженного газа в ЕС из США вырос за год на 181% Импорт сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос до 7,9 млрд куб. м за период с 25 июля 2018 года по начало марта 2019 года, что составляет рост на 181% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.