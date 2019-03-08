Энергетика

Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компанияхГазета.Ru 12:30

Подчеркивается, что размер данного ФНБ составляет $1 трлн. Ему принадлежат акции таких компаний, как BP, Shell и France's Total, а их стоимость оценивается в $37 млрд. Как отмечается, продажа активов будет означать, что зависимость от цен на нефть снизится.
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Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компаниях

Газета.Ru12:30

Норвежский суверенный фонд может избавиться от акций российских нефтяных компаний

АБН11:22

Крупнейший в мире суверенный фонд Норвегии может избавиться от акций российских компаний

Фонтанка.Ру10:49

Норвежскому фонду рекомендовали избавиться от акций НОВАТЭКа и «Башнефти»

РБК09:51
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