Футбол
Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20Чемпионат вчера в 14:32
Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин». Итоговый счёт — 12:0 в пользу европейской команды. Примечательным также является факт, что девять мячей в матче забил 18-летний нападающий норвежцев Эрлинг Холанн, выступающий за «Зальцбург».
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Норвегия разгромила Гонудрас на чемпионате мира U20, Холанд забил девять мячей
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Форвард молодежной сборной Норвегии Холанд забил 9 голов Гондурасу на ЧМ-2019 (U-20)
Sports.ruвчера в 14:59
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