Футбол

Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20Чемпионат 14:32

Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин». Итоговый счёт — 12:0 в пользу европейской команды. Примечательным также является факт, что девять мячей в матче забил 18-летний нападающий норвежцев Эрлинг Холанн, выступающий за «Зальцбург».
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Вундеркинд из Норвегии забил 9 голов в матче юношеского ЧМ. Парня хочет «МЮ», а его отцу мстил Кин

Sport24.ru17:30

Форвард молодежной сборной Норвегии Холанд забил 9 голов Гондурасу на ЧМ-2019 (U-20)

Sports.ru14:59

Футболист забил девять мячей за матч на молодёжном чемпионате мира

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Норвегия разгромила Гонудрас на чемпионате мира U20, Холанд забил девять мячей

Спорт-Экспресс14:34

Норвежец Холанн забил Гондурасу девять мячей из 12, Уругвай обыграл Новую Зеландию

Матч ТВ13:54

Норвежец Холанн забил Гондурасу девять мячей из 12, Уругвай обыграл Новую Зеландию

Sportbox.RU13:54

Норвегия разгромила Гондурас на МЧМ, Холанд забил девять мячей

Советский спорт15:53
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 21:07, Ашберн
Политика

Депутат заявила, что не любит Россию

Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной «двух войн»

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено в 18:18
Энергетика

Нефть растёт в цене на данных о сокращении запасов в США

По итогам торгов 29 мая стоимость нефти снизилась. В Лондоне Brent потеряла в цене $0,66, снизившись до $69,45 за баррель.
Обновлено в 02:27
Кино

Открытие VIII Забайкальского кинофестиваля состоялось в Чите

В Чите стартовал VIII Забайкальский международный кинофестиваль. Об этом 30 мая с открытия мероприятия сообщил корреспондент ZAB.RU.
Обновлено в 06:40
Здоровье

ВОЗ призвала усилить борьбу с употреблением табака

Обращение приурочено ко Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая.
Обновлено в 09:25
Общество

Роструд напомнил о возможности сокращения рабочего дня в жару

Длительность рабочего дня в жару при отклонении температуры воздуха от нормы может быть сокращена на период от одного до четырех часов в зависимости от вида работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 20:12
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Обновлено в 10:16
Происшествия

Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ

Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 18:28
Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Космос

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником

Обновлено в 13:58
Политика

Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Общество

Как привлечь деньги в Волгоградскую область, рассказал бывший замглавы мэрии Волгограда

Экс-вице-мэр Волгограда Дмитрий Любитенко у себя на странице в Facebook рассказал, как привлечь деньги в Волгоградскую область, поднять экономику и собственно уровень жизни населения.
Обновлено в 09:38
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на плацкартные билеты

Федеральная пассажирская компания, дочка РЖД, заявила, что не повышала цены на билеты в плацкартные вагоны.
Обновлено в 06:52
Экономика

«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 12:13
Культура

Джоан Роулинг написала четыре новых рассказа о Гарри Поттере

Обновлено в 14:33
Игры

Mail.ru Group представила новый глобальный игровой бренд MY.GAMES

Mail.ru Group во время своего закрытого мероприятия объявила об объединении всех игровых проектов компании, выходящих под брендами Mail.ru Group и My.com как в России, так и за рубежом, в единый глобальный бренд MY.GAMES.
Обновлено в 05:22
Общество

Путин наградил многодетные семьи

Президент России Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава» восьми многодетным семьям.
Обновлено в 13:19
Баскетбол

Майк Д’Антони не смог договориться о продлении контракта с «Рокетс»

Главный тренер «Хьюстона» Майк Д’Антони завершил переговоры с менеджментом клуба по продлению контракта.
Обновлено в 17:03
Происшествия

На Камчатке почтальон обвиняется в растрате 2,5 млн рублей

Общий ущерб, причиненный ФГУП "Почта России" составляет более 2, 5 миллиона рублей.
Обновлено в 18:20
Футбол

Как футболисты ЦСКА выбирали лучшего игрока чемпионата

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
Обновлено в 19:38
Политика

«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Политика

Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено в 09:26
Наука

К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков

В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено в 15:03
Спорт

Слуцкая рассказала, каково работать депутатом

Обновлено в 13:32
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить страницу «Викитеки» о «Протоколах сионских мудрецов»

Роскомнадзор предупредил «Викитеку» о том, что в реестр запрещенных сайтов внесли ее страницу «Протоколы собраний Сионских мудрецов» 1903 года (сфальсифицированный антисемитский документ 1903 года).
Обновлено в 14:10
Финансы

«Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акций

Ранее в тексте говорилось о том, что «Газпром» обошел по капитализации Сбербанк и стал самой дорогой компанией.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Минобороны увеличит соцпакет для военных летчиков

Минобороны предложило для преодоления кадрового дефицита военных летчиков вернуть им право на льготное санаторное обслуживание на ведомственных базах отдыха.
Обновлено в 19:18
Наука

Активность коры мозга у подростков с расстройством поведения повышена

В результате специалисты обнаружили у подростков с расстройством поведения аномальную активность коры головного мозга.
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Государство в Центральной Америке. Столица - город Тегусигальпа. Страна была также известна в прошлом как Испанский Гондурас, для отличия от Британского Гондураса, который впоследствии стал государством Белиз. Граничит с Никарагуа на юго-востоке, Сальвадором на юго-западе и Гватемалой на западе. Омывается Карибским морем на севере и Тихим океаном на юге.
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