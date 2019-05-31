Футбол
Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20Чемпионат 14:32
Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин». Итоговый счёт — 12:0 в пользу европейской команды. Примечательным также является факт, что девять мячей в матче забил 18-летний нападающий норвежцев Эрлинг Холанн, выступающий за «Зальцбург».
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