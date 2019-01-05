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Армия и оружие Армия и оружие В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).

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