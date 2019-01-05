Спорт

Норвежский лыжник назвал российских спортсменов тупыми
Lenta.ru
13:07

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн прокомментировал тактику российских лыжников во время масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Lenta.ru13:07

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Норвежский спортсмен назвал российских лыжников тупыми

РИА Новости13:59

Ханс Кристер Холунн: «Приношу извинения российским лыжникам за неподобающий комментарий СМИ после гонки»

Sports.ru13:05

Норвежец назвал российских лыжников тупыми

Газета.Ru13:31

Норвежский лыжник назвал российских спортсменов тупыми

Lenta.ru13:07

Холунд: извиняюсь перед российской сборной за неподобающий комментарий

Чемпионат13:54

Норвежский лыжник обозвал русских тупыми. А потом извинился, но по-своему

Спорт день за днем13:44

«Они тупые как пробки». Норвежец Холунд возмутился тактикой россиян в масс-старте, а затем извинился за «неуклюжий» комментарий

Матч ТВ13:54
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 14:25, Ашберн
Происшествия

Массовая драка произошла в студенческом общежитии в Москве

Обновлено в 12:54
Политика

Томос для украинской «новой церкви» подписан патриархом Варфоломеем

Патриарх константинопольский Варфоломей подписал томос об "автокефалии" украинской церкви.
Обновлено в 05:53
Кино

Умер народный артист России Иван Бортник

Народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник скончался в пятницу вечером на 80-м году.
Обновлено вчера в 19:12
Спорт

Норвежский лыжник назвал российских спортсменов тупыми

Обновлено в 13:07
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже

Сотрудники правоохранительных органов в ходе акций протеста в Париже, организованных движением «Жёлтые жилеты», провели массовые задержания.
Обновлено в 12:44
Спорт

Саночница Виктория Демченко получила травму при спуске

Российская саночница Виктория Демченко получила травму во время спуска на этапе Кубка мира, проходящем в немецком Кенигзее.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ

Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Спорт

Большунов взял бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»

Комментируя результат гонки, Большунов отметил, что перед последним подъемом потерял скорость из-за разбитой лыжни.
Обновлено в 12:22
Политика

Порошенко опубликовал текст томоса об автокефалии украинской церкви

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своем Twitter фотографию томоса (грамоты о независимости) патриарха Константинопольского Варфоломея о даровании автокефалии новообразованной объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 09:16
Общество

Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян

Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено в 09:22
Политика

NASA решило отложить визит Рогозина в США

Американское космическое агентство НАСА отложило визит главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина

По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Спорт

Наталья Непряева заняла второе место в масс-старте «Тур де Ски»

Обновлено в 08:41
Происшествия

В Сочи под лавиной погибли двое туристов

В Сочи проверяют обстоятельства гибели двух лыжников. Они попали под лавину на закрытой для катания трассе горнолыжного курорта.
Обновлено в 11:30
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Самедовым

Обновлено в 08:42
Кино

Леонардо Ди Каприо допросили по делу об отмывании денег

Обновлено в 12:26
Происшествия

Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно

«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс».
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Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин развелся со своей женой - журналисткой Алисой Казьминой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
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СМИ узнали о резолюции против снятия санкций США с компаний Дерипаски

Представляющий штат Коннектикут демократ-конгрессмен Джим Хаймс в разговоре с Daily Beast отметил, что обсуждает вопрос противодействия снятию санкция с компаний Дерипаски с членами спецкомитета по разведке палаты представителей.
Обновлено вчера в 23:21
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Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

Обновлено в 10:56
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Стала известна причина смерти Криса Кельми

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Журналистка утверждает, что затем Мигунов применил к ней силу, разбил губу, порвал одежду и изнасиловал.
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«В комнате было мало места для людей», — сказал Суски и добавил, что сотрудника, который должен был следить за подростками во время прохождения квеста, в помещении не было.
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Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина

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Российский лыжник
Российский лыжник, четырёхкратный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Универсал, успешно выступает как в спринтерских, так и в дистанционных гонках.
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